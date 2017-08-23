Евгений Симакин прокомментировал свой уход с поста главы исполкома ОНФ в Прикамье
ПЕРМЬ, 23 августа, ФедералПресс. Руководитель пермского исполкома ОНФ Евгений Симакин прокомментировал свой уход с поста. По его словам, из Перми он не уедет.
ПЕРМЬ, 23 августа, ФедералПресс. Руководитель пермского исполкома ОНФ Евгений Симакин прокомментировал свой уход с поста. По его словам, из Перми он не уедет.
«Действительно, вчера оставил должность руководителя пермского исполкома. Структура отлажена и полноценно работает. Обязательства, взятые мной в 2014 году, выполнены. Сформировать “гнездо” и сидеть в нем бесконечно — тема не моя. Надо идти дальше», — заявил Симакин на своей странице в Facebook.
Он добавил, что «остается в Перми»: в качестве сотрудника центрального исполкома, советника заместителя руководителя центрального исполкома ОНФ по работе с регионами. Также он будет руководить группой «Социальная справедливость».
Симакин попросил поддержать и.о. руководителя исполкома Елену Шлыкову. «Коллеги, все только начинается», — завершил он свою