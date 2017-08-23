Центр по развитию туризма в Челябинской области возглавил Дмитрий Столбов

Он пришел на смену Татьяне Бай, которая в июле 2017 года, не дождавшись нескольких дней до окончания госконтракта, написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Как рассказали в пресс-службе Общественной палаты региона, Дмитрий Столбов особое место в своей деятельности в Общественной палате уделяет вопросам формирования туристической и инвестиционной привлекательности Южного Урала, принимает участие в городских и региональных мероприятиях, посвященных данной тематике. По его предложению в правительстве области состоялся круглый стол «Туризм как точка социально-экономического развития».

Дмитрий Столбов подчеркивает, что у Южного Урала большой туристический потенциал. «Главное — отладить рычаги развития этой отрасли, чтобы она стала драйвером экономического роста региона», — считает новый руководитель. По его мнению, туризм несет не только материальную выгоду территориям, это идеология здорового образа жизни, любви к природе и Родине.

«Центр по развитию туризма в Челябинской области» был образован в августе 2012 года с целью создания благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма, формирования туристической привлекательности края. В обязанности сотрудников входит разработка новых маршрутов, улучшение туристической инфраструктуры в области, реализация инвестиционных проектов, выставочная деятельность, брендирование территории.

Справка.

Дмитрий Александрович Столбов родился 23 сентября 1977 года в г. Нижний Тагил Свердловской области. В 1999 году с отличием окончил Челябинское высшее командное училище по специальности инженер-механик. В 2004 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности экономист-менеджер (в строительстве). Имеет государственную награду «За заслуги перед Отечеством III степени», является соискателем ученой степени «Кандидат экономических наук».