Центр по развитию туризма в Челябинской области возглавил Дмитрий Столбов
Государственное бюджетное учреждение культуры «Центр по развитию туризма в Челябинской области» возглавил активный член Общественной палаты региона 40-летний Дмитрий Столбов.
Государственное бюджетное учреждение культуры «Центр по развитию туризма в Челябинской области» возглавил активный член Общественной палаты региона 40-летний Дмитрий Столбов.
Он пришел на смену Татьяне Бай, которая в июле 2017 года, не дождавшись нескольких дней до окончания госконтракта, написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Как рассказали в
Дмитрий Столбов подчеркивает, что у Южного Урала большой туристический потенциал. «Главное — отладить рычаги развития этой отрасли, чтобы она стала драйвером экономического роста региона», — считает новый руководитель. По его мнению, туризм несет не только материальную выгоду территориям, это идеология здорового образа жизни, любви к природе и Родине.
«Центр по развитию туризма в Челябинской области» был образован в августе 2012 года с целью создания благоприятных условий для развития въездного и внутреннего туризма, формирования туристической привлекательности края. В обязанности сотрудников входит разработка новых маршрутов, улучшение туристической инфраструктуры в области, реализация инвестиционных проектов, выставочная деятельность, брендирование территории.
Справка.
Дмитрий Александрович Столбов родился 23 сентября 1977 года в г. Нижний Тагил Свердловской области. В 1999 году с отличием окончил Челябинское высшее командное училище по специальности
Дмитрий Столбов руководит ООО «УралСтройГрупп», которое с 2010 года специализируется по строительству жилых зданий. В 2013 году компания вошла в группу компаний ООО «ГринФлайт».