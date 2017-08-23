Акишев высказался об антироссийских санкциях и рисках для Казахстана

«Я хотел бы несколько слов сказать об активно обсуждаемой в последнее время теме санкций Соединенных Штатов Америки в отношении России и потенциальном влиянии на Казахстан, — сказал Данияр Акишев. — Комментировать и оценивать характер двусторонних отношений между странами, которые хотя и имеют напрямую отношение к Казахстану, мы считаем некорректным. Правильно, чтобы соответствующие органы, власти Российской Федерации и США это комментировали, но касательно вероятного потенциала влияний санкций на экономику Казахстана, мы оцениваем его как нейтральный, и при стабильности на мировых сырьевых рынках риски для экономики Казахстана минимальны».