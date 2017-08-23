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09:04 (мск), источник: Tengrinews

Акишев высказался об антироссийских санкциях и рисках для Казахстана

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев на пресс-конференции в Алматы поделился мнением об антироссийских санкциях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Я хотел бы несколько слов сказать об активно обсуждаемой в последнее время теме санкций Соединенных Штатов Америки в отношении России и потенциальном влиянии на Казахстан, — сказал Данияр Акишев. — Комментировать и оценивать характер двусторонних отношений между странами, которые хотя и имеют напрямую отношение к Казахстану, мы считаем некорректным. Правильно, чтобы соответствующие органы, власти Российской Федерации и США это комментировали, но касательно вероятного потенциала влияний санкций на экономику Казахстана, мы оцениваем его как нейтральный, и при стабильности на мировых сырьевых рынках риски для экономики Казахстана минимальны».

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал документ, в соответствии с которым под действие американских санкций подпадают проекты в области нефтегазового и банковского сектора, в которых доля участия российских компаний составляет 33 и более процентов.

7 августа Президент РК Нурсултан Назарбаев высказался о западных санкциях в отношении России.

Отметим, что ранее Министерство энергетики Казахстана обеспокоилось введением санкций США, направленных на топливно-энергетический сектор России.

«Сложившаяся ситуация вызывает у Министерства энергетики РК обеспокоенность, так как РФ и США являются участниками крупных проектов нефтегазового сектора Казахстана. В этой связи во избежание негативных последствий казахстанской стороной проводятся переговоры с зарубежными контрпартнерами», — сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

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