Акишев высказался об антироссийских санкциях и рисках для Казахстана
Председатель Национального банка РК Данияр Акишев на
Председатель Национального банка РК Данияр Акишев на
«Я хотел бы несколько слов сказать об активно обсуждаемой в последнее время теме санкций Соединенных Штатов Америки в отношении России и потенциальном влиянии на Казахстан, — сказал Данияр Акишев. — Комментировать и оценивать характер двусторонних отношений между странами, которые хотя и имеют напрямую отношение к Казахстану, мы считаем некорректным. Правильно, чтобы соответствующие органы, власти Российской Федерации и США это комментировали, но касательно вероятного потенциала влияний санкций на экономику Казахстана, мы оцениваем его как нейтральный, и при стабильности на мировых сырьевых рынках риски для экономики Казахстана минимальны».
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал документ, в соответствии с которым под действие американских санкций подпадают проекты в области нефтегазового и банковского сектора, в которых доля участия российских компаний составляет 33 и более процентов.
7 августа Президент РК Нурсултан Назарбаев высказался о западных санкциях в отношении России.
Отметим, что ранее Министерство энергетики Казахстана обеспокоилось введением санкций США, направленных на
«Сложившаяся ситуация вызывает у Министерства энергетики РК обеспокоенность, так как РФ и США являются участниками крупных проектов нефтегазового сектора Казахстана. В этой связи во избежание негативных последствий казахстанской стороной проводятся переговоры с зарубежными контрпартнерами», — сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.