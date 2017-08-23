Центральный райсуд Омска отказал Полежаевой в возвращении на выборы

Она пытается оспорить решение окружной избирательной комиссии № 6 по отказу в регистрации на выборы в омский горсовет.

Не исключено, что решение суда первой инстанции будет оспорено Нателой Полежаевой в апелляционном порядке.

Выдвинутая в горсовет от «Яблока» Полежаева настаивает, что избирательная комиссия забраковала слишком большое количество собранных ею подписей. Политик уверена, что подписные листы были оформлены правильно.

Тему недопущения к выборам оппозиционных кандидатов Натела Полежаева и другие, выбывшие из кампании политики, обсудят в четверг, 24 августа, в центре реабилитации «Рассвет». Там пройдет круглый стол, к которому по видеосвязи подключат мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Напомним, что непарламентские партии «Яблоко» и «Партия Роста» не прошли муниципальный фильтр на нынешних выборах.

Выборы в омский горсовет состоятся в единый день голосования, 10 сентября. На 40 мандатов ОГС претендуют более 300 человек.