Ушел в отставку председатель Кинельского райсуда Николай Васев

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60-летний Васев занимал эту должность с ноября 2005 года. В октябре 2011 г. президент продлил его полномочия еще на шесть лет и этот срок скоро истекает.

Также коллегия дала рекомендацию Татьяне Фаттаховой, претендующей на пост председателя Красноярского райсуда, где с мая 2011 г. она работала заместителем председателя, а сейчас возглавляет суд с приставкой «и.о.».