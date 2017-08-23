Ушел в отставку председатель Кинельского райсуда Николай Васев
На минувшей неделе областная квалификационная коллегия судей прекратила полномочия председателя Кинельского районного суда Николая Васева по его заявлению.
На минувшей неделе областная квалификационная коллегия судей прекратила полномочия председателя Кинельского районного суда Николая Васева по его заявлению.
60-летний Васев занимал эту должность с ноября 2005 года. В октябре 2011 г. президент продлил его полномочия еще на шесть лет и этот срок скоро истекает.
Также коллегия дала рекомендацию Татьяне Фаттаховой, претендующей на пост председателя Красноярского райсуда, где с мая 2011 г. она работала заместителем председателя, а сейчас возглавляет суд с приставкой «и.о.».
Напомним, предыдущий председатель суда Любовь Дорач покинула свой пост еще в марте 2015 г., написав заявление об уходе «по собственному желанию». Этому предшествовал скандал с рассмотрением в суде дела, в котором рассматривалась ситуации с якобы оформлением на родительницу Дорач земельного участка с нарушением закона.