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11:51 (мск), источник: Volga News

Ушел в отставку председатель Кинельского райсуда Николай Васев

На минувшей неделе областная квалификационная коллегия судей прекратила полномочия председателя Кинельского районного суда Николая Васева по его заявлению.

Источник: Reuters

60-летний Васев занимал эту должность с ноября 2005 года. В октябре 2011 г. президент продлил его полномочия еще на шесть лет и этот срок скоро истекает.

Также коллегия дала рекомендацию Татьяне Фаттаховой, претендующей на пост председателя Красноярского райсуда, где с мая 2011 г. она работала заместителем председателя, а сейчас возглавляет суд с приставкой «и.о.».

Напомним, предыдущий председатель суда Любовь Дорач покинула свой пост еще в марте 2015 г., написав заявление об уходе «по собственному желанию». Этому предшествовал скандал с рассмотрением в суде дела, в котором рассматривалась ситуации с якобы оформлением на родительницу Дорач земельного участка с нарушением закона.

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