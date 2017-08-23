Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Беременным в США можно все: личный опыт
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
1070 годовщина независимости Индии
09:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Якоб в Астане представил заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в рамках официального визита делегации уральской столицы в Астану принял участие во встрече с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Казахстан Михаилом Бочарниковым и торговым представителем РФ в Казахстане Александром Яковлевым.

В рамках встречи Александр Якоб представил заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации Екатеринбурга.

Александр Якоб отметил, что уральская столица подала заявку на выставку, которая, согласно планам МБВ, будет проходить с 2 мая по 2 ноября 2025 года. Заявленная тема уральской столицы для конкурса — «Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений». Далее Россия в сентябре должна будет предоставить полное досье города-претендента, после чего начнется стадия оценки кандидатуры: специальная комиссия начнет свою работу в начале 2018 года.

Место проведения выставки в 2025 году будет определено на сессии Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года. Александр Якоб подчеркнул, что у Екатеринбурга есть все возможности для того, чтобы на высшем уровне принять у себя главную мировую выставку.

В свою очередь посол отметил, что был удивлен и очень рад многочисленности делегации Екатеринбурга и Свердловской области. Также он отметил, что Екатеринбург действительно достоин принять у себя ЭКСПО-2025.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, конкурентами уральской столицы в борьбе за право проведения выставки станут Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тулеев провел совещание, где обвинил подчиненных в безучастности и подлости
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь