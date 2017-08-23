Якоб в Астане представил заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

В рамках встречи Александр Якоб представил заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации Екатеринбурга.

Александр Якоб отметил, что уральская столица подала заявку на выставку, которая, согласно планам МБВ, будет проходить с 2 мая по 2 ноября 2025 года. Заявленная тема уральской столицы для конкурса — «Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений». Далее Россия в сентябре должна будет предоставить полное досье города-претендента, после чего начнется стадия оценки кандидатуры: специальная комиссия начнет свою работу в начале 2018 года.

Место проведения выставки в 2025 году будет определено на сессии Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года. Александр Якоб подчеркнул, что у Екатеринбурга есть все возможности для того, чтобы на высшем уровне принять у себя главную мировую выставку.

В свою очередь посол отметил, что был удивлен и очень рад многочисленности делегации Екатеринбурга и Свердловской области. Также он отметил, что Екатеринбург действительно достоин принять у себя ЭКСПО-2025.