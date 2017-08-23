Губернатор: Мы готовы увеличить финансирование ХК «Лада», если команда выйдет в плей-офф

В начале разговора глава региона, являющийся также президентом хоккейного клуба «Лада», особое внимание уделил основным шагам по развитию хоккея в регионе, предпринимаемым руководством области. Это и развитие детского хоккея, и строительство новых ледовых дворцов, и, возможно, дополнительное финансирование ХК «Лада» уже в этом году.

Так например, губернатор сравнил Тольятти и Казань по числу ледовых арен. В столице Татарстана их восемь, в Автограде — пять и идет строительство шестого. Учитывая разницу в населении городов, доступность этого вида спорта для жителей получается серьезно выше.

Строительство ледовых дворцов при этом идет не только в Тольятти. Буквально в понедельник начался демонтаж старого Дворца спорта в Самаре. Новое здание планируется закончить в следующем году.

Согласно проекту его вместимость составит 5−6 тыс. зрителей, там будут располагаться три ледовые площадки. Общая площадь будет в два раза превышать прежнюю.

Капитан команды Денис Ежов вручил губернатору игровой свитер под номером 63 с надписью «Меркушкин».

Губернатор также рассказал, что в итоге ледовые дворцы должны быть открыты во всех городах и крупных районных центрах области. Кроме того, уже в этом году в регионе будет открыто 17 новых катков.

Говоря о задаче команды на предстоящий сезон, Николай Меркушкин подчеркнул, что это, конечно, выход в плей-офф. «В этом случае мы готовы выделить дополнительные средства для финансирования клуба, в том числе и повышение премиальных выплат игрокам», — отметил глава региона.

Наверное, общее мнение игроков в дальнейшем разговоре выразил нападающий Никита Филатов, заявивший, что зарплата здесь стоит не на первом месте. «Когда есть внимание руководства на самом высоком уровне, это добавляет ответственности, это говорит о поддержке. И то, что мы сегодня собрались здесь на встречу с вами, думаю, это нам поможет», — подчеркнул он.