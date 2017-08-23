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09:59 (мск), источник: СуперОмск

Заместителям омских министров раздали чины

Омским чиновникам распоряжением губернатора присвоили чины государственной гражданской службы.

В качестве исполняющего обязанности губернатора Омской области Андрей Новоселов 21 августа подписал распоряжение № 221-р «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Омской области». Так, первый заместитель начальника главного управления финансового контроля Дмитрий Топчиев стал действительным государственным советником первого класса. Руководитель департамента кадрового и документационного обеспечения Минтруда Ирина Попова стала действительным государственным советником второго класса. Третьим классом довольствовались заместители министра образования Инна Елецкая, Сергей Жернаков и Лариса Жукова.

Государственными советниками второго класса стали заместитель главы Региональной энергетической комиссии Владимир Тараненко и заместитель руководителя департамента Минобра Андрей Эглит.

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