Заместителям омских министров раздали чины
Омским чиновникам распоряжением губернатора присвоили чины государственной гражданской службы.
Омским чиновникам распоряжением губернатора присвоили чины государственной гражданской службы.
В качестве исполняющего обязанности губернатора Омской области Андрей Новоселов 21 августа подписал распоряжение № 221-р «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Омской области». Так, первый заместитель начальника главного управления финансового контроля Дмитрий Топчиев стал действительным государственным советником первого класса. Руководитель департамента кадрового и документационного обеспечения Минтруда Ирина Попова стала действительным государственным советником второго класса. Третьим классом довольствовались заместители министра образования Инна Елецкая, Сергей Жернаков и Лариса Жукова.
Государственными советниками второго класса стали заместитель главы Региональной энергетической комиссии Владимир Тараненко и заместитель руководителя департамента Минобра Андрей Эглит.