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11:25 (мск), источник: Sputnik.by

Военные штурмовики сядут сегодня на автодорогу в Беларуси

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Военные самолеты отработают сегодня посадку на аэродромный участок дороги в Беларуси в рамках подготовки к совместному учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», сообщили в Минобороны Беларуси.

Источник: Sputnik.by

23 по 25 августа в Беларуси под руководством командующего ВВС и войсками ПВО пройдет оперативно-тактическое учение с авиацией. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации совершат посадку на военные аэродромы Беларуси.

«В рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения вооруженных сил РБ и РФ “Запад-2017” будут отработаны вопросы применения Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства», — сообщили Sputnik в среду в Минобороны.

Проведение данного учения будет способствовать повышению уровня боевой выучки личного состава в ходе подготовки и управления подразделениями авиации, отработки и совершенствования тактики и способов применения авиации, сказали в Минобороны.

Совместные стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14—20 сентября на шести военных полигонах Беларуси, планируется, что участие в них примут около 13 тысяч военнослужащих двух стран.

Военные летчики Беларуси регулярно отрабатывают посадку штурмовиков и истребителей. В прошлом году, к примеру, впервые посадили самолеты-истребители МиГ-29 и штурмовики Як-130 и Су-25 на автодорогу в темное время суток.

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