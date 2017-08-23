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09:55 (мск), источник: Noi.md

Тапиола: Очень легко влюбиться в Молдову

Посол Европейского союза в Кишинёве Пиркка Тапиола считает, что самым большим успехом в отношениях между ЕС и Республикой Молдова, достигнутым за четыре года его мандата, является продвижение вперёд в плане открытости и честности.

Источник: Noi.md

Либерализация визового режима и Соглашение об ассоциации также могут быть включены в список успехов. Одновременно посол выразил сожаление, указав на тот факт, что реформы за этот период могли продвинуться вперёд гораздо дальше, а также произошла столь масштабная кража из банковской системы. Заявления были сделаны на заседании пресс-клуба, передаёт IPN.

«Когда я сюда прибыл, я говорил о Молдове как об успешной стране. Не могу сказать, что сейчас совсем нет никаких успехов. Либерализация визового режима действительно является успехом, УВЗСТ и Соглашение об ассоциации — это также успехи, объём торговли растёт, как и объём инвестиций. Да, в обоих случаях объём мог быть больше», — отметил Пиркка Тапиола. В этом же контексте посол выразил сожаление относительно того, что люди уезжают из страны. По его словам, с одной стороны, молдавским гражданам повезло — у них имеется возможность свободного передвижения, но, с другой стороны, когда в их стране возникают проблемы, они не остаются дома, чтобы их решить.

Пиркка Тапиола отметил, что в период его мандата европейцы вынуждены были принимать очень жёсткие решения по поводу финансирования Молдовы. Так, они отказались от режима бюджетной поддержки, заменив его помощью на основе проектов. «Моё личное желание состоит в том, чтобы однажды мы смогли вернуться к бюджетной поддержке. Но, чтобы к ней вернуться, нужно иметь более хорошие проекты, более качественные реализацию и управление».

Пиркка Тапиола рассказывает, что он надеялся увидеть больший прогресс в деле урегулирования приднестровской проблемы. «Я очень рад тому, что был найден метод упрощения торговли, посреди Республики Молдова не пролегла таможенная граница, и Приднестровье было также включено в УВЗСТ. Более 60% экспорта из Приднестровья поступает в ЕС, как и в случае другого берега Днестра. Если отложить в сторону политику, то стоимость дальнейшего разделения страны одинаково высока для обоих берегов. Это требует политической воли с обеих сторон. Мы попытались найти решения, и мы будем делать это и дальше», — указал Пиркка Тапиола.

Посол ЕС признался, что очень легко влюбиться в Молдову, не всегда — в политический класс страны, но в её людей, к которым затем становишься неравнодушен. Но в конечном итоге, говорит он, статус дипломата требует от тебя помнить, что это не твоя страна. «Дипломат всегда будет человеком из-за пределов той страны, в которой он уполномочен работать. Я работаю в интересах Европейского союза. Интерес ЕС в таких странах, как Молдова, заключается в обеспечении верховенства закона и более высокого качества жизни людей».

Говоря о ходе реформ в Молдове, посол ЕС высказал мнение, что прошлогодняя идея создать Дорожную карту реформ оказалась очень удачной. В то же время, нужно перейти от количественного аспекта к качественному, то есть к осуществлению реформ, которые, в конечном итоге, были бы осязаемы для людей.

«Послание, которое я хотел бы передать всему молдавскому обществу, касается попытки найти точки для сотрудничества, попытки уважать мнение других. Моё послание будет на русском языке: Давайте жить дружно!», — призвал Пиркка Тапиола, повторив слова пацифистского персонажа из одного популярного мультфильма советской эпохи.

Пиркка Тапиола вступил в должность главы Делегации Европейского союза в Молдове в 2013 году, по окончании срока полномочий предыдущего главы Делегации ЕС в Кишинёве, Дирка Шубеля. Ранее Пиркка Тапиола работал Советником ЕС по связям со странами Восточной Европы и Центральной Азии. Новым главой Делегации ЕС в Молдове назначен словацкий дипломат Петер Михалко.

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