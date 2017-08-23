Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение, идут серийные поставки в войска, сообщил в среду на Международном
КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение, идут серийные поставки в войска, сообщил в среду на Международном
«Сегодня боевая экипировка “Ратник” принята на вооружение, идут серийные поставки», — сказал он.
«Вы все, наверное, знаете, что “Ратник” использовался в Сирии, и я хочу сказать, что во время боевых действий экипировка показала себя очень хорошо. Мы проверили ту экипировку, которая так или иначе попала в передряги. Хочу вас уверить, что ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки нет», — сказал он на Международном
Семизоров отметил также, что облик боевой экипировки будущего будет определен до конца года. «Окончательный концептуальный облик боевой экипировки будущего будет определен по завершении НИР [научно-исследовательской работы] “Ратник-3”. Она будет завершена в 2017 году», — отметил гендиректор.
«Ратник» представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров.
В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальную бронезащиту, средства связи и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. «Ратник» позиционируется как экипировка «солдата будущего».
«Ратник-3″ является системой принципиально нового уровня по всем составляющим системам — защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения. Ранее сообщалось, что вариант экипировки будет единым для