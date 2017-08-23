Источник: РИА "Новости"

«Сегодня боевая экипировка “Ратник” принята на вооружение, идут серийные поставки», — сказал он.

По словам Семизорова, все проблемы, которые возникают при эксплуатации экипировки, быстро исправляются. Он также отметил, что "Ратник" использовался в Сирии и показал себя очень хорошо.

«Вы все, наверное, знаете, что “Ратник” использовался в Сирии, и я хочу сказать, что во время боевых действий экипировка показала себя очень хорошо. Мы проверили ту экипировку, которая так или иначе попала в передряги. Хочу вас уверить, что ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки нет», — сказал он на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» в подмосковном парке «Патриот».

Источник: РИА "Новости"

Семизоров отметил также, что облик боевой экипировки будущего будет определен до конца года. «Окончательный концептуальный облик боевой экипировки будущего будет определен по завершении НИР [научно-исследовательской работы] “Ратник-3”. Она будет завершена в 2017 году», — отметил гендиректор.

«Ратник» представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров.

В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальную бронезащиту, средства связи и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. «Ратник» позиционируется как экипировка «солдата будущего».