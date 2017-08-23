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10:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский облсуд «развернул» пятерых кандидатов в думу Асбеста

Из-за помарок в подписных листах.

Источник: УралИнформБюро

Нарушения в подписных листах стали поводом для снятия с предвыборной гонки пяти кандидатов-самовыдвиженцев в думу Асбеста. Решение об отмене их регистрации принял накануне Свердловский облсуд, передает «Уралинформбюро».

Апелляции кандидаты от различных партий подали после того, как с их претензиями не согласился суд Асбеста.

«Городской суд иски отклонил, исходя из позиции председателя местного избиркома. Он заявил, что ошибки видел, но не посчитал их за нарушения», — рассказали инсайдеры.

Кандидаты саморучно вносили изменения в подписные листы, что позволено делать лишь сборщиком подписей, а также не заверяли документы своими автографами. Кроме того, один из претендентов на место в муниципальном парламенте указал в сведениях о себе неверные данные об организации, выдавшей ему паспорт.

По данным источников «Уралинформбюро», все пять самовыдвиженцев были представителями градообразующего комбината «Ураласбест», занимающие на предприятии руководящие должности.

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