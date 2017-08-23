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10:34 (мск), источник: NewsKo

Пермский край попадёт в консульский округ генконсульства Узбекистана в Казани

В Казани откроется Генеральное консульство Узбекистана, которое будет отвечать также за ряд территорий в Приволжском федеральном округе, включая Пермский край.

Кроме него, в консульский округ также войдут республики Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, а также Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Самарская и Ульяновская области. Распоряжение об этом подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правовой информации.

По данным Пермьстата, из стран СНГ в Пермский край с января по июнь 2017 года прибыли порядка 1,9 тыс. человек и уехали 1,5 тыс. человек. Гражданам Узбекистана, которые хотят обратиться в консульство, теперь нужно будет делать это через Казань.

Согласно другим распоряжениям Дмитрия Медведева, генкосульства Узбекистана также появятся в Екатеринбурге и Владивостоке.

Напомним, консульство осуществляет контакты с местными властями, занимается обслуживанием граждан, решением их проблем в рамках законодательства и оформлением документов.

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