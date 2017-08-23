Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
Польша собралась взыскать с России триллионные репарации
Жених Серены Уильямс шокирован ее «беременными причудами»
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Почему диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - мнение
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Солнечное затмение над США
10:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назначен исполняющий обязанности Управляющего делами главы республики

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Исполняющим обязанности Управляющего делами главы Республики Башкортостан назначен Вадим Наилович Гареев.

Соответствующий указ Рустэм Хамитов подписал 21 августа, официальная информация появилась на портале правовой информации. Ранее Вадим Гареев занимал пост заместителя Управляющего делами.

Другим указом главы РБ, также от 21 августа, Андрей Трухан, который трудился на посту Управляющего делами главы республики, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Следствие попросило отправить Серебренникова под домашний арест
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Величайшие комедии всех времен по версии критиков 253 кинокритика из 52 стран мира по просьбе «Би-би-си» назвали самый смешной фильм всех времен. По результатам опроса был составлен список из 100 величайших комедий, а «Кино Mail.Ru» публикует десятку лидеров этого рейтинга
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь