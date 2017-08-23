В Башкирии назначен исполняющий обязанности Управляющего делами главы республики
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Исполняющим обязанности Управляющего делами главы Республики Башкортостан назначен Вадим Наилович Гареев.
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Исполняющим обязанности Управляющего делами главы Республики Башкортостан назначен Вадим Наилович Гареев.
Соответствующий указ Рустэм Хамитов подписал 21 августа, официальная информация появилась на портале правовой информации. Ранее Вадим Гареев занимал пост заместителя Управляющего делами.
Другим указом главы РБ, также от 21 августа, Андрей Трухан, который трудился на посту Управляющего делами главы республики, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.