Выборы 2017: Состоялся первый этап предвыборных дебатов кандидатов в губернаторы
Завершился первый этап предвыборных дебатов кандидатов в губернаторы Калининградской области, который прошел в прямом эфире на телеканале Россия-1.
Завершился первый этап предвыборных дебатов кандидатов в губернаторы Калининградской области, который прошел в прямом эфире на телеканале Россия-1.
Кандидаты рассказали о своих видениях развития региона, о своих предвыборных программах и о том, что они намерены поменять в области, если тот или иной кандидат станет главой региона.
Напомним. что на должность губернатора претендуют пять человек :
— ВРИО губернатора региона Антон Алиханов (Единая Россия).
— Заместитель председателя постоянного комитета Калининградской областной Думы по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Евгений Мишин (ЛДПР).
— Депутат Калининградской областной Думы шестого созыва, депутат на постоянной профессиональной основе Игорь Ревин (КПРФ).
— Заместитель директора ООО «Салон парикмахерская «Диана» Владимир Султанов (КПСС).
— Председатель Камчатской краевой экологической общественной организации «Камча» Екатерина Тимофеева (Зелёные).