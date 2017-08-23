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11:20 (мск), источник: Вести - Калининград

Выборы 2017: Состоялся первый этап предвыборных дебатов кандидатов в губернаторы

Завершился первый этап предвыборных дебатов кандидатов в губернаторы Калининградской области, который прошел в прямом эфире на телеканале Россия-1.

Кандидаты рассказали о своих видениях развития региона, о своих предвыборных программах и о том, что они намерены поменять в области, если тот или иной кандидат станет главой региона.

Напомним. что на должность губернатора претендуют пять человек :

— ВРИО губернатора региона Антон Алиханов (Единая Россия).

— Заместитель председателя постоянного комитета Калининградской областной Думы по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Евгений Мишин (ЛДПР).

— Депутат Калининградской областной Думы шестого созыва, депутат на постоянной профессиональной основе Игорь Ревин (КПРФ).

— Заместитель директора ООО «Салон парикмахерская «Диана» Владимир Султанов (КПСС).

— Председатель Камчатской краевой экологической общественной организации «Камча» Екатерина Тимофеева (Зелёные).

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