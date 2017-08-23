В Омский горсовет идет мультимиллионер с профессией оператора техноустановки

Удивительные цифры красуются рядом с фамилиями некоторых претендентов на городской мандат. Так, на выборы одновременно пойдут безработные «призраки» и мультимиллионеры с профессией инженера.

Самым богатым кандидатом в ОГС стал кандидат Дмитрий Мельниченко. Оператор технологических установок 6-го разряда на ОНПЗ задекларировал доход в 109 миллионов рублей, что примерно в 10 раз выше типичного дохода своих вышестоящих начальников.

При этом лидер «желто-синих» Владимир Жириновский задекларировал чуть меньше 80 миллионов рублей дохода. Основной доход политика составляют 7 миллиардов акций «ВТБ-банка». Впрочем, получает он деньги от некоего Эдельштейна, который работает в селе Чикола, что в Алании.