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11:12 (мск), источник: СуперОмск

В Омский горсовет идет мультимиллионер с профессией оператора техноустановки

Сайт омского Горизбиркома опубликовал данные о доходах кандидатов в горсовет.

Удивительные цифры красуются рядом с фамилиями некоторых претендентов на городской мандат. Так, на выборы одновременно пойдут безработные «призраки» и мультимиллионеры с профессией инженера.

Самым богатым кандидатом в ОГС стал кандидат Дмитрий Мельниченко. Оператор технологических установок 6-го разряда на ОНПЗ задекларировал доход в 109 миллионов рублей, что примерно в 10 раз выше типичного дохода своих вышестоящих начальников.

При этом лидер «желто-синих» Владимир Жириновский задекларировал чуть меньше 80 миллионов рублей дохода. Основной доход политика составляют 7 миллиардов акций «ВТБ-банка». Впрочем, получает он деньги от некоего Эдельштейна, который работает в селе Чикола, что в Алании.

Из омских бизнесменов бессменным лидером является строитель Валерий Кокорин. Его доход в 51 миллион рублей складывается из огромного количества источников — акционерство в ряде компаний, 12 источников дохода и проценты от 10 банковских вкладов. Значительно отстал от своих «конкурентов» в плане доходов Юрий Федотов. Бизнесмен заработал за 2016 год всего 26 миллионов.

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