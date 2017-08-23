В Омский горсовет идет мультимиллионер с профессией оператора техноустановки
Сайт омского Горизбиркома опубликовал данные о доходах кандидатов в горсовет.
Сайт омского Горизбиркома опубликовал данные о доходах кандидатов в горсовет.
Удивительные цифры красуются рядом с фамилиями некоторых претендентов на городской мандат. Так, на выборы одновременно пойдут безработные «призраки» и мультимиллионеры с профессией инженера.
Самым богатым кандидатом в ОГС стал кандидат Дмитрий Мельниченко. Оператор технологических установок 6-го разряда на ОНПЗ задекларировал доход в 109 миллионов рублей, что примерно в 10 раз выше типичного дохода своих вышестоящих начальников.
При этом лидер «желто-синих» Владимир Жириновский задекларировал чуть меньше 80 миллионов рублей дохода. Основной доход политика составляют 7 миллиардов акций «ВТБ-банка». Впрочем, получает он деньги от некоего Эдельштейна, который работает в селе Чикола, что в Алании.
Из омских бизнесменов бессменным лидером является строитель Валерий Кокорин. Его доход в 51 миллион рублей складывается из огромного количества источников — акционерство в ряде компаний, 12 источников дохода и проценты от 10 банковских вкладов. Значительно отстал от своих «конкурентов» в плане доходов Юрий Федотов. Бизнесмен заработал за 2016 год всего 26 миллионов.