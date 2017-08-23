Молдавия просит ООН обсудить вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья

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Молдавия просит ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Соответствующее письмо постоянного представителя Молдавии при ООН Виктора Морару обнародовано во вторник, 22 августа.

В Кишиневе убеждены, что присутствие военнослужащих РФ «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности», отмечается в письме.

Морару попросил ООН поддержать усилия Молдавии, направленные на завершение процесса «безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории».

Постпред Молдавии при ООН привел в тексте обращения выдержку из декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, в которой приветствовалось «обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года».

72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.

2 мая Конституционный суд Молдавии признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики. 30 июля правительство Молдавии опубликовало заявление, в котором обвинило российских военных в Приднестровье в симпатиях сепаратистскому режиму, а Москву — в невыполнении ряда двусторонних и международных соглашений об урегулировании конфликта в регионе.