Житель Екатеринбурга попал под санкции Минфина США
По мнению американцев, предприниматель имеет
По мнению американцев, предприниматель имеет
Компания жителя Екатеринбурга Рубена Киракосяна попала под санкции Соединённых Штатов Америки, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Об этом сообщает сайт Минфина США. Киракосян является одним из руководителей ООО группа компаний «Гефест», торгующей металлами. При этом предприятие зарегистрировано в Москве. Известно также, что в санкционный список он попал по линии КНДР. Американские чиновники утверждают, что «Гефест»
Вместе с Киракосяном в санкционном списке также оказались ещё трое граждан России — Ирина Хуиш, Михаил Писклин и Андрей Сербин. Санкции предполагают заморозку всех финансовых активов в США и различные визовые ограничения.
Между тем, гендиректор «Гефеста» Рубен Киракосян заявил ТАСС, что никаких сделок с Пхеньяном его компания не заключала, а с правительством Северной Кореи не имела никаких контактов уже в течение пяти лет. Ранее рассматривалась возможность поставлять в КНДР вино и сигареты армянского производства, но контракт они так и не заключили.