Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Огромная колонная «Правого сектора» идет мстить ВСУ – ДНР
Немецкие СМИ о привозе оружия Киеву: Кошмарный сон
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Тень Земли
1070 годовщина независимости Индии
11:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Житель Екатеринбурга попал под санкции Минфина США

По мнению американцев, предприниматель имеет какое-то отношение к ракетным разработкам в Северной Корее.

Компания жителя Екатеринбурга Рубена Киракосяна попала под санкции Соединённых Штатов Америки, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом сообщает сайт Минфина США. Киракосян является одним из руководителей ООО группа компаний «Гефест», торгующей металлами. При этом предприятие зарегистрировано в Москве. Известно также, что в санкционный список он попал по линии КНДР. Американские чиновники утверждают, что «Гефест» как-то связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation, которая в свою очередь является «дочкой» Второй академии естественных наук. Последняя занимается разработками в сфере обороны, в том числе — ракетами.

Вместе с Киракосяном в санкционном списке также оказались ещё трое граждан России — Ирина Хуиш, Михаил Писклин и Андрей Сербин. Санкции предполагают заморозку всех финансовых активов в США и различные визовые ограничения.

Между тем, гендиректор «Гефеста» Рубен Киракосян заявил ТАСС, что никаких сделок с Пхеньяном его компания не заключала, а с правительством Северной Кореи не имела никаких контактов уже в течение пяти лет. Ранее рассматривалась возможность поставлять в КНДР вино и сигареты армянского производства, но контракт они так и не заключили.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Надбавка за детей. Старики могут получить 200 руб. после перерасчёта пенсии
Более ста человек пришли к зданию суда поддержать Серебренникова
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Стала известна тема первого выпуска «Прямого эфира» с Малаховым
На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина убил трех человек
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Матвеев, Куркова и другие на премьере фильма «Про любовь 2» Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян, представили картину московской публике
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь