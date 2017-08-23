Житель Екатеринбурга попал под санкции Минфина США

Компания жителя Екатеринбурга Рубена Киракосяна попала под санкции Соединённых Штатов Америки, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом сообщает сайт Минфина США. Киракосян является одним из руководителей ООО группа компаний «Гефест», торгующей металлами. При этом предприятие зарегистрировано в Москве. Известно также, что в санкционный список он попал по линии КНДР. Американские чиновники утверждают, что «Гефест» как-то связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation, которая в свою очередь является «дочкой» Второй академии естественных наук. Последняя занимается разработками в сфере обороны, в том числе — ракетами.

Вместе с Киракосяном в санкционном списке также оказались ещё трое граждан России — Ирина Хуиш, Михаил Писклин и Андрей Сербин. Санкции предполагают заморозку всех финансовых активов в США и различные визовые ограничения.