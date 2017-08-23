Самостоятельные следственные суды могут открыть в Казахстане

Источник: Kazinform

«В настоящее время в связи с предстоящим кратным увеличением нагрузки, для оптимального использования имеющихся ресурсов, а также в целях обеспечения процессуальной независимости следственных судей, предлагается создание самостоятельных специализированных следственных судов», — отметил он, разъясняя аспект предстоящей реформы уголовного судопроизводства, предложенных межведомственной рабочей группе Верховным судом.

Кальянбеков пояснил, что специализация следственных судей — это контроль за соблюдением конституционных прав лица на досудебной стадии. До этого момента подобные функции были возложены на органы прокуратуры. Тем самым, стороне обвинения предоставлялись гораздо большие права, так или иначе могущие препятствовать объективному рассмотрению дела.

Институт следственных судей был внедрен в Казахстане с учетом опыта европейских стран с начала 2015 года. За два года функционирования он показал всю свою состоятельность и эффективность.

«О востребованности судебного контроля за досудебным производством сами за себя говорят следующие данные. Так, за первое полугодие текущего года в общей численности в производстве 262 следственных судей по республике находилось 33 755 материалов. Лица, вовлеченные в орбиту уголовного преследования, активнее стали пользоваться своим процессуальным правом по обжалованию решений, действий следствия и дознания, а также прокурора», — отметил он.

В первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом, наблюдался рост находившихся в производстве следственных судей жалоб — всего 1694, что на 15,9% больше. Из них рассмотрено 917, при этом удовлетворено 236 жалоб или 25,7% (в первом полугодии 2016 года рассмотрена 151 жалоба или 21,9%).

«В рамках реформы предлагается дальнейшее расширение сферы судебного контроля, особенно по вопросам санкционирования процессуальных действий правоограничительного характера, включая негласные следственные действия (прослушивание, оперативное проникновение в жилые помещения и другие)», — пояснил пресс-секретарь.

По его словам, это нововведение было согласовано у Главы государства и в настоящий момент находятся в процессе внедрения.