В Екатеринбурге могут отменить выборы мэра

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Прямые выборы мэра в уральской столице в 2018 году могут быть отменены. Такое предположение сделал глава екатеринбургского избиркома Илья Захаров. По его словам, в будущем градоначальника будут назначать по конкурсу, сообщает «Уралинформбюро».

«Ходят слухи, что областные законодатели могут отменить прямые выборы главы, и он будет выбираться депутатами по предложению конкурсной комиссии. В этом случае глава Екатеринбурга возглавит администрацию. Это вариант сильного мэра, который будет обладать всей полнотой хозяйственных полномочий», — пояснил глава избиркома Екатеринбурга в своем интервью на сайте мэрии.

Захаров предрек и новеллы в муниципальном парламенте, срок полномочий которого, как и нынешнего градоначальника, закончится в сентябре 2018 года.