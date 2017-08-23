Сельское хозяйство в Башкирии поднимают варяги — Рустэм Хамитов
Местные аграрии, по мнению главы, не торопятся расширять свои пашни.
Местные аграрии, по мнению главы, не торопятся расширять свои пашни.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов на расширенном заседании правительства РБ, прошедшем 23 августа, посетовал, что на территории республики в основном развивают бизнес представители соседних регионов.
На такую мысль его натолкнул доклад директора многопрофильного агропромышленного холдинга Алексея Комаровских. Подчеркнув, что головной офис холдинга находится в Оренбурге, Рустэм Хамитов заметил, что местные агропромышленные предприятия не спешат расширять агробизнес на свободных землях, которых в Башкирии около 1 млн га. По его словам, предложения взять в аренду пашни и выпасы встречает неоправданный скепсис со стороны местных аграриев, несмотря на то, что у многих дела складываются достаточно успешно. Но иждивенческие настроения в этой среде, по мнению Р. Хамитова, тоже велики.
Тем временем, подчеркнул он, в Башкирии успешно расширяют агробизнес представители Челябинской области, Удмуртии, Пермского края и др. Так, оренбургский холдинг занимается зерноводством на полях Балтачевского района.
«Где Балтачево и где Оренбург! Где наша гордость, где предпринимательская жилка?» — обратился Р. Хамитов к участникам заседания.
По мнению главы региона, активность «варягов» во многом объясняется благоприятным инвестиционным климатом республики. Р. Хамитов пообещал, что в Башкирии и впредь будет увеличена поддержка сельского хозяйства, а стабильно работающие хозяйства смогут рассчитывать на субсидии.