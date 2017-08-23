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11:54 (мск), источник: АиФ Уфа

Сельское хозяйство в Башкирии поднимают варяги — Рустэм Хамитов

Местные аграрии, по мнению главы, не торопятся расширять свои пашни.

Источник: РИА "Новости"

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на расширенном заседании правительства РБ, прошедшем 23 августа, посетовал, что на территории республики в основном развивают бизнес представители соседних регионов.

На такую мысль его натолкнул доклад директора многопрофильного агропромышленного холдинга Алексея Комаровских. Подчеркнув, что головной офис холдинга находится в Оренбурге, Рустэм Хамитов заметил, что местные агропромышленные предприятия не спешат расширять агробизнес на свободных землях, которых в Башкирии около 1 млн га. По его словам, предложения взять в аренду пашни и выпасы встречает неоправданный скепсис со стороны местных аграриев, несмотря на то, что у многих дела складываются достаточно успешно. Но иждивенческие настроения в этой среде, по мнению Р. Хамитова, тоже велики.

Тем временем, подчеркнул он, в Башкирии успешно расширяют агробизнес представители Челябинской области, Удмуртии, Пермского края и др. Так, оренбургский холдинг занимается зерноводством на полях Балтачевского района.

«Где Балтачево и где Оренбург! Где наша гордость, где предпринимательская жилка?» — обратился Р. Хамитов к участникам заседания.

По мнению главы региона, активность «варягов» во многом объясняется благоприятным инвестиционным климатом республики. Р. Хамитов пообещал, что в Башкирии и впредь будет увеличена поддержка сельского хозяйства, а стабильно работающие хозяйства смогут рассчитывать на субсидии.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алексей Чернов
ну сейчас начнут по национальному признаку земли распределять, как это знакомо...
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