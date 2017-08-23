Сельское хозяйство в Башкирии поднимают варяги — Рустэм Хамитов

Источник: РИА "Новости"

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на расширенном заседании правительства РБ, прошедшем 23 августа, посетовал, что на территории республики в основном развивают бизнес представители соседних регионов.

На такую мысль его натолкнул доклад директора многопрофильного агропромышленного холдинга Алексея Комаровских. Подчеркнув, что головной офис холдинга находится в Оренбурге, Рустэм Хамитов заметил, что местные агропромышленные предприятия не спешат расширять агробизнес на свободных землях, которых в Башкирии около 1 млн га. По его словам, предложения взять в аренду пашни и выпасы встречает неоправданный скепсис со стороны местных аграриев, несмотря на то, что у многих дела складываются достаточно успешно. Но иждивенческие настроения в этой среде, по мнению Р. Хамитова, тоже велики.

Тем временем, подчеркнул он, в Башкирии успешно расширяют агробизнес представители Челябинской области, Удмуртии, Пермского края и др. Так, оренбургский холдинг занимается зерноводством на полях Балтачевского района.

«Где Балтачево и где Оренбург! Где наша гордость, где предпринимательская жилка?» — обратился Р. Хамитов к участникам заседания.