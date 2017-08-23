Прокуратура велела омскому вице-губернатору Новосёлову уволить сына

Прокуратура направила вице-губернатору Андрею Новосёлову представление с требованием уволить его сына Романа Новосёлова. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Причиной увольнения стало… перераспределение обязанностей среди зампредов. Станислав Гребенщиков со скандалом ушёл в отставку, Татьяна Вижевитова долго болела, и в июне губернатор Виктор Назаров передал подведомственные им министерства под кураторство других заместителей. Андрею Новосёлову досталось министерство строительства. В числе подотчётных организаций Минстроя значится Управление дорожного хозяйства Омской области. Роман Новосёлов работает в этой организации на должности заместителя директора по общим вопросам.