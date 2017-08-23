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12:26 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура велела омскому вице-губернатору Новосёлову уволить сына

Из-за «перезагрузки» облправительства Новосёлов-младший формально оказался подчинённым отца.

Прокуратура направила вице-губернатору Андрею Новосёлову представление с требованием уволить его сына Романа Новосёлова. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Причиной увольнения стало… перераспределение обязанностей среди зампредов. Станислав Гребенщиков со скандалом ушёл в отставку, Татьяна Вижевитова долго болела, и в июне губернатор Виктор Назаров передал подведомственные им министерства под кураторство других заместителей. Андрею Новосёлову досталось министерство строительства. В числе подотчётных организаций Минстроя значится Управление дорожного хозяйства Омской области. Роман Новосёлов работает в этой организации на должности заместителя директора по общим вопросам.

Так Новосёлов-младший превратился в подчинённого собственного отца. Российское антикоррупционное законодательство запрещает госслужащим трудиться под началом у родственников. Поэтому в ближайшее время Роман Новосёлов уйдёт со своего поста.

По данным «Комвестей», в Управлении дорожного хозяйства Новосёлову-младшему платили 55,5 тысячи рублей.

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