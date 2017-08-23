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12:28 (мск), источник: СуперОмск

В Омске кандидат в депутаты стал мультимиллионером по ошибке

Кандидату в омский горсовет от ЛДПР Дмитрию Мельниченко случайно приписали баснословный доход в 109 миллионов рублей, окрестив его мультимиллионером.

Выяснилось, что это произошло по ошибке. Оператор технологических установок 6-го разряда на ОНПЗ Мельниченко, шутя, признался, что порадовался за себя. Исправленные данные о доходах своего выдвиженца ЛДПР уже направила в горизбирком.

«Это вообще все замечательно, я тоже хочу такой доход. Но это ошибка. Верные сведения будут опубликованы избирательной комиссией. Их наш координатор, скорее всего, уже сообщил. Я сам об этом узнал, буквально пару часов назад. Конечно, очень порадовался за себя: хоть немножко побыл мультимиллионером», — признался Дмитрий Мельниченко в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».

Из-за ошибки кандидат от ЛДПР Дмитрий Мельниченко оказался рекордсменом по доходам за 2016 год. Теперь, после уточнения сведений о заработке, самым богатым кандидатом становится лидер списка ЛДПР Владимир Жириновский, который задекларировал чуть меньше 80 миллионов рублей дохода. Основной доход политика составляют 7 миллиардов акций «ВТБ-банка».

Напомним, выборы в Омский городской Совет состоятся 10 сентября 2017 года. На 40 мандатов ОГС претендуют более 300 человек.

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