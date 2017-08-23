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12:36 (мск), источник: Новости Воронежа

Власти Воронежа: В школах запрещен сбор наличных денег на благотворительность

В среду, 23 августа 2017 года, в Воронеже управление образования и молодежной политики опубликовало сообщение к родителям школьников.

Источник: РИА "Новости"

Их внимание обратили на деятельность организаций, которые занимаются сбором денег на благотворительность. В том числе наличными — в коробки и банки с замочками.
В мэрии подчеркивают, что сбор наличных денег в учебных заведениях прямо противоречит закону.

«Проверяйте информацию об акциях и организаторах — благотворительных фондах, — отмечают в горадминистрации. — Их деятельность регулирует ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

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