Свердловский минобр заявил о неправомерности поборов за тетради

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования регионального минобра Наталья Сокольская, жители региона часто обращаются к чиновникам с просьбой разъяснить этот вопрос.

«Каждая образовательная организация на основе той программы, которая принята высшим органом в школе, формирует перечень учебников и учебно-методического обеспечения, который утверждается директором и размещается на сайте образовательной организации. Это требование закона. Если в этом перечне рабочих тетрадей нет, значит, образовательная организация посчитала, что только такое обеспечение необходимо, то есть права требовать покупать за средства родителей тетради образовательная организация однозначно не имеет», — сообщила чиновница.

Если в утвержденном школой перечне методического обеспечения тетради есть, то тогда она сама несет расходы на их покупку. Для этого могут привлекаться бюджетные средства, средства, заработанные за счет платных кружков и прочего, или деньги партнеров и спонсоров, но только не родителей.

«У школы нет морального и нормативного права, чтобы требовать выполнять задания в тетрадях, если это не внесено в перечень», — уточнила Наталья Сокольская.