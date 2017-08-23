Свердловский минобр заявил о неправомерности поборов за тетради
Представитель свердловского минобразования прокомментировала правомерность сбора средств на рабочие тетради для школьников, что возмутило родителей в Екатеринбурге.
Представитель свердловского минобразования прокомментировала правомерность сбора средств на рабочие тетради для школьников, что возмутило родителей в Екатеринбурге.
Как рассказала на
«Каждая образовательная организация на основе той программы, которая принята высшим органом в школе, формирует перечень учебников и
Если в утвержденном школой перечне методического обеспечения тетради есть, то тогда она сама несет расходы на их покупку. Для этого могут привлекаться бюджетные средства, средства, заработанные за счет платных кружков и прочего, или деньги партнеров и спонсоров, но только не родителей.
«У школы нет морального и нормативного права, чтобы требовать выполнять задания в тетрадях, если это не внесено в перечень», — уточнила Наталья Сокольская.
Напомним, что недавно в редакцию ЕАН обратилась екатеринбурженка, у которой ребенок учится в школе № 114. Она сообщила, что родителей просят купить комплект рабочих тетрадей, которые будут использоваться для выполнения домашних заданий. Стоит этот комплект 1,5 тыс. рублей.