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12:50 (мск), источник: ЕАН

Свердловский минобр заявил о неправомерности поборов за тетради

Представитель свердловского минобразования прокомментировала правомерность сбора средств на рабочие тетради для школьников, что возмутило родителей в Екатеринбурге.

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования регионального минобра Наталья Сокольская, жители региона часто обращаются к чиновникам с просьбой разъяснить этот вопрос.

«Каждая образовательная организация на основе той программы, которая принята высшим органом в школе, формирует перечень учебников и учебно-методического обеспечения, который утверждается директором и размещается на сайте образовательной организации. Это требование закона. Если в этом перечне рабочих тетрадей нет, значит, образовательная организация посчитала, что только такое обеспечение необходимо, то есть права требовать покупать за средства родителей тетради образовательная организация однозначно не имеет», — сообщила чиновница.

Если в утвержденном школой перечне методического обеспечения тетради есть, то тогда она сама несет расходы на их покупку. Для этого могут привлекаться бюджетные средства, средства, заработанные за счет платных кружков и прочего, или деньги партнеров и спонсоров, но только не родителей.

«У школы нет морального и нормативного права, чтобы требовать выполнять задания в тетрадях, если это не внесено в перечень», — уточнила Наталья Сокольская.

Напомним, что недавно в редакцию ЕАН обратилась екатеринбурженка, у которой ребенок учится в школе № 114. Она сообщила, что родителей просят купить комплект рабочих тетрадей, которые будут использоваться для выполнения домашних заданий. Стоит этот комплект 1,5 тыс. рублей.

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