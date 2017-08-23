Игорь Додон выступил за продолжение миротворческой операции на Днестре

Источник: Sputnik.md

Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации Молдовы письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных.

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Согласно распространенному документу, правительство республики «просит передать пункт повестки дня, озаглавленный “Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова”, на рассмотрение пленарного заседания Генеральной Ассамблеи».

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

«Надо отдельно рассматривать миротворческую операцию, которая по опыту последних 25 лет является успешной и должна быть продолжена, и нахождение военной базы, вывоз которой возможен при политическом решении конфликта. Все это хорошо понимают. Мы считаем, что это пустой пиар-ход», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.