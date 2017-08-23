Дмитрий Медведев дал ряд поручений по строительству дороги на острове Ольхон в Приангарье

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Сергей Левченко отметил, что в ближайшее время представители правительства должны выехать в Москву и отработать со всеми федеральными ведомствами эти вопросы, чтобы к 1 октября было четкое понимание. В ближайшее время с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Донским определиться со специалистом, отвечающим за вопросы нацпарков, который прилетит в Иркутскую область. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

После встречи с Дмитрием Медведевым губернатор собрал оперативное совещание в региональном правительстве с участием исполняющего обязанности первого заместителя губернатора — председателя правительства региона Руслана Болотова, министров, а также представителя ФГБУ «Объединенная дирекция государственного природного заповедника “Байкало-Ленский” и Прибайкальского национального парка».

«На встрече я передал председателю правительства России несколько писем, в которых перечислены проблемные вопросы. Премьер согласился с тем, что необходимо вносить изменения в постановление правительства от 13 февраля 1986 года “О создании Прибайкальского национального парка в Иркутской области”. Он уже дал ряд поручений федеральным ведомствам. Наша задача — отработать с ними в оперативном порядке», — сказал Сергей Левченко.

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В настоящее время министерство строительства, дорожного хозяйства региона уточняет мероприятия, необходимые для реконструкции автомобильной дороги на острове Ольхон.

Протяженность автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на острове Ольхон от паромной переправы до поселка Хужир составляет 35,2 км.

Министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свирскина подчеркнула, что реконструкция дороги потребует дополнительного отвода земли из земель особо охраняемых природных территорий, занятых Прибайкальским национальным парком, а также перевода земельных участков из земель особо охраняемых природных территорий в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

«Объект имеет сложные дорожные условия. Участок автомобильной дороги с 125 км по 155 км дороги подлежит реконструкции, а участок автомобильной дороги с 155 км по 160 км может быть приведен в нормативное состояние после капитального ремонта», — сказала Светлана Свиркина.

Напомним, в соответствии с утвержденным перечнем поручений президента России по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, состоявшегося 4 августа 2017 года в Бурятии, правительству РФ совместно с кабмином Иркутской области поручено принять необходимые меры по реконструкции дороги на острове Ольхон.

Первым этапом необходимо начать выполнение работ по реконструкции причальных сооружений. В 2017 году планируется приступить к завершению реализации объекта «Реконструкция причальных сооружений для паромной переправы поселок Сахюрта-остров Ольхон в Ольхонском районе» на материковой части: согласно откорректированной проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, стоимость завершения реконструкции составляет 158,4 млн рублей.

В 2017 году предусмотрено 21,3 млн рублей на начало работ, завершение — в 2018 году. На эти цели необходимо 137,1 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 — 2020 годы (далее — государственная программа).

Также требуется реконструкция причальных сооружений для паромной переправы поселок Сахюрта— остров Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе, приступить к которой возможно в 2018 году. Проектная документация в разработке, заключение экспертизы предполагается получить в декабре 2017 года. Ориентировочная стоимость реконструкции — 150 млн рублей.

Для финансирования реконструкции причальных сооружений и реконструкции автомобильной дороги из средств федерального бюджета необходимо после положительного заключения государственной экспертизы направить бюджетную заявку на представление ассигнований в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».

В 2017 году также требуется провести торги на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт участков автомобильной дороги. Предварительные затраты на эти цели составят 27,8 млн рублей, в том числе 20,9 млн рублей по реконструкции дороги и 6,9 млн рублей по капитальному ремонту. Срок завершения работ — декабрь 2018 года при условии снятия запрета на строительство автомобильных дорог путем внесения изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в ЦЭЗ БПТ (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории). Получить положительное заключение экологической экспертизы, пройти государственную экспертизу проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» на реконструкцию дороги предполагается до апреля 2019 года.

Непосредственно к реконструкции автомобильной дороги возможно будет приступить после разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Предположительно это третий квартал 2019 года.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству России и правительству Иркутской области реконструировать дорогу на острове Ольхон. Глава Кабмина Дмитрий Медведев и губернатор Приангарья Сергей Левченко являются ответственными за выполнение поручения. О ходе работ необходимо доложить до 1 октября 2017 года.

Кроме того, 152,3 млн рублей выделят на реконструкцию причала на острове Ольхон в Иркутской области в 2018—2019 годах. Субсидии поступят из бюджета Приангарья. По плану утверждение проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы назначено на 2017 год.

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