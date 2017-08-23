Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали почему американец не вышел на пьедестал с русским
Польша собралась взыскать с России триллионные репарации
Мэр Москвы назвал гениальной идею перенести столицу России
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Огромная колонная «Правого сектора» идет мстить ВСУ – ДНР
Немецкие СМИ о привозе оружия Киеву: Кошмарный сон
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
14:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщины в мини-юбках помогли Трампу решиться на новую политику по Афганистану

Фотография женщин в мини-юбках на улицах Кабула была одним из факторов, убедивших президента США Дональда Трампа решиться на увеличение военного контингента в Афганистане. Об этом сообщает The Washington Post.

Снимок главе государства показал советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. «Он дал Трампу черно-белый снимок 1972 года, на котором изображены женщины в мини-юбках, гуляющие по Кабулу. [Макмастер] хотел показать, что западные ценности уже были распространены там, и они могут вернуться», — сообщает издание.

Во время загрузки произошла ошибка.

22 августа Трамп заявил, что новый подход его администрации по отношению к Афганистану будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты.

Глава государства не уточнил, как долго силы США должны остаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом там будут расширены. При этом Трамп не сказал, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено в страну. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Мэттис планировал направить еще четыре тысячи в дополнение к 8,4 тысячи, развернутым в настоящее время.

Талибы, в свою очередь, пообещали ответить на новые планы Вашингтона джихадом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Скончалась легендарная советская актриса
Новые подробности из дела «пьяного» мальчика
Киркоров и Малахов поручились за Кирилла Серебренникова
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Стала известна тема первого выпуска «Прямого эфира» с Малаховым
На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина убил трех человек
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Матвеев, Куркова и другие на премьере фильма «Про любовь 2» Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян, представили картину московской публике
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь