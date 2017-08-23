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13:51 (мск), источник: СуперОмск

Губернатора Назарова снова вызовут в суд по делу омских экс-министров

Первомайский райсуд сегодня продолжил рассмотрение дела бывшего министра транспорта Олега Илюшина и экс-главы минфина Риты Фоминой.

Слушание началось с ходатайства адвоката Илюшина, Евгения Забуги (на фото ниже), об оглашении свидетельских показаний губернатора Виктора Назарова, которые есть в материалах дела. Ему присылали повестку на одно из предыдущих заседаний, но в силу занятости первое лицо посетить суд не сумело.

Прокурор Дмитрий Казанник возразил и настаивал на личном присутствии Назарова:

«Данный свидетель высказал ряд очень спорных утверждений, которые по существу ничем не подтверждены. Поэтому для устранения данных противоречий вижу необходимость допросить в судебном заседании».

В итоге суд поддержал мнение гособвинителя и поручил защите обеспечить явку свидетеля, в случае необходимости — при помощи суда.

«Хотелось бы попросить с учетом того, что мы говорим о лице высокого статуса, все-таки продублировать повестку на следующее судебное заседание. Это будет надлежащий способ уведомления, чтобы мы не выполняли функцию почтового голубя. Мало ли, <вдруг> еще нам откажут принять и расписаться на корешке повестки. Просим оказать содействие в этом направлении», — обратился адвокат Евгений Забуга к судье Елене Штокаленко.

Также защита ходатайствовала, чтобы истребовать показания бывшего начальника Управления дорожного хозяйства Андрея Молчанова из приговора Советского райсуда по делу экс-заместителя министра строительства и ЖКК Омской области Михаила Тюягина и замдиректора ООО «Ремдорстрой» Норика Сарояна.

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