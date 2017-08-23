Губернатора Назарова снова вызовут в суд по делу омских экс-министров
Первомайский райсуд сегодня продолжил рассмотрение дела бывшего министра транспорта Олега Илюшина и
Первомайский райсуд сегодня продолжил рассмотрение дела бывшего министра транспорта Олега Илюшина и
Слушание началось с ходатайства адвоката Илюшина, Евгения Забуги (на фото ниже), об оглашении свидетельских показаний губернатора Виктора Назарова, которые есть в материалах дела. Ему присылали повестку на одно из предыдущих заседаний, но в силу занятости первое лицо посетить суд не сумело.
Прокурор Дмитрий Казанник возразил и настаивал на личном присутствии Назарова:
«Данный свидетель высказал ряд очень спорных утверждений, которые по существу ничем не подтверждены. Поэтому для устранения данных противоречий вижу необходимость допросить в судебном заседании».
В итоге суд поддержал мнение гособвинителя и поручил защите обеспечить явку свидетеля, в случае необходимости — при помощи суда.
«Хотелось бы попросить с учетом того, что мы говорим о лице высокого статуса,
Также защита ходатайствовала, чтобы истребовать показания бывшего начальника Управления дорожного хозяйства Андрея Молчанова из приговора Советского райсуда по делу