Губернатора Назарова снова вызовут в суд по делу омских экс-министров

Слушание началось с ходатайства адвоката Илюшина, Евгения Забуги (на фото ниже), об оглашении свидетельских показаний губернатора Виктора Назарова, которые есть в материалах дела. Ему присылали повестку на одно из предыдущих заседаний, но в силу занятости первое лицо посетить суд не сумело.

Прокурор Дмитрий Казанник возразил и настаивал на личном присутствии Назарова:

«Данный свидетель высказал ряд очень спорных утверждений, которые по существу ничем не подтверждены. Поэтому для устранения данных противоречий вижу необходимость допросить в судебном заседании».

В итоге суд поддержал мнение гособвинителя и поручил защите обеспечить явку свидетеля, в случае необходимости — при помощи суда.

«Хотелось бы попросить с учетом того, что мы говорим о лице высокого статуса, все-таки продублировать повестку на следующее судебное заседание. Это будет надлежащий способ уведомления, чтобы мы не выполняли функцию почтового голубя. Мало ли, <вдруг> еще нам откажут принять и расписаться на корешке повестки. Просим оказать содействие в этом направлении», — обратился адвокат Евгений Забуга к судье Елене Штокаленко.