Епархия анонсировала визит Патриарха Кирилла в Калининград
Калининградская Епархия анонсировала визит Патриарха Кирилла в Калининград. Визит запланирован на 1 сентября, рассказал
Калининградская Епархия анонсировала визит Патриарха Кирилла в Калининград. Визит запланирован на 1 сентября, рассказал
Известно, что Святейший Патриарх должен возглавить божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда. Начнется она в 9.30.
«После Патриарх Кирилл совершит освящение православной гимназии, располагающейся на территории Кафедрального собора Христа Спасителя», — рассказали в Епархии.
Напомним, что в конце 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл по просьбе местных прихожан временно возглавил вновь образованную Калининградскую митрополию, включающую в себя Калининградскую и Черняховскую епархии.