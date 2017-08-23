Начальник воронежского УФСИН перешел в Саратовскую область
Обязанности Геннадия Казакова временно будет исполнять его заместитель.
Обязанности Геннадия Казакова временно будет исполнять его заместитель.
Начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Воронежской области Геннадия Казаков возглавил УФСИН в Саратовской области. Соответствующий указ президента вышел в понедельник, 21 августа. Обязанности главы управления в Воронежской области будет временно исполнять заместитель начальника Вадим Лопатин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Геннадий Казаков родился 5 февраля 1964 года в Орловской области. Окончил высшую юридическую школу МВД СССР по специальности «Правоведение». В службе исполнения наказаний работает с 1986 года. Начинал с должности оперуполномоченного в исправительной колонии, в июне 1996 года стал заместителем начальника УФСИН по Тверской области, в 2011 году возглавил это управление. Награжден 13 ведомственными наградами, именным оружием. Руководителем УФСИН по Воронежской области Геннадий Казаков стал в сентябре 2015 года, после того как
Полковник внутренней службы Вадим Лопатин на посту заместителя начальника регионального УФСИН курировал охрану учреждений, конвоирование спецконтингента, обеспечение подразделений