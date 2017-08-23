Начальник воронежского УФСИН перешел в Саратовскую область

Начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Воронежской области Геннадия Казаков возглавил УФСИН в Саратовской области. Соответствующий указ президента вышел в понедельник, 21 августа. Обязанности главы управления в Воронежской области будет временно исполнять заместитель начальника Вадим Лопатин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ведомства. Вадим Лопатин приступил к работе в новой должности.

Геннадий Казаков родился 5 февраля 1964 года в Орловской области. Окончил высшую юридическую школу МВД СССР по специальности «Правоведение». В службе исполнения наказаний работает с 1986 года. Начинал с должности оперуполномоченного в исправительной колонии, в июне 1996 года стал заместителем начальника УФСИН по Тверской области, в 2011 году возглавил это управление. Награжден 13 ведомственными наградами, именным оружием. Руководителем УФСИН по Воронежской области Геннадий Казаков стал в сентябре 2015 года, после того как экс-глава ведомства Сергей Латынин ушел на пенсию.