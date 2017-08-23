Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали почему американец не вышел на пьедестал с русским
Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для глянца
"Акция устрашения": эксперт о значении задержания Серебренникова
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Новый конфликт в Одесском СИЗО, где убили Алену Порошенко – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13Умерла Вера Глаголева
14:36 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси предлагается изменить форму нескольких итоговых школьных экзаменов

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается изменить форму нескольких итоговых школьных экзаменов, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра образования Вадим Богуш, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Комментируя перспективы формирования системы независимой оценки качества образования, в частности создания специального агентства, Вадим Богуш отметил, что эта тема обсуждается в числе прочих. У многих педагогов она находит положительный отклик.

«Мы не предлагаем введение дополнительного института. Надо понимать, что это совершенствование того, что есть. Ряд итоговых экзаменов приобретут иную форму», — сказал Вадим Богуш.

Какой она будет и как будет происходить эта трансформация — как раз и послужит предметом для обсуждения, пояснил первый замминистра.

Республиканский педагогический совет начал свою работу 23 августа. В первый день педсовета проводятся заседания тематических секций, круглые столы. Специалисты обсуждают широкий круг вопросов, в том числе современные подходы к повышению качества дошкольного образования, вклад, который способно внести профобразование в инновационное развитие белорусской экономики, основные направления для высшей школы.

Кроме того, в центре внимания — развитие инклюзивного образования, актуальные аспекты социальной, воспитательной, идеологической работы в современных условиях, подготовка педагогических кадров.

Республиканский педсовет продолжит свою работу 24 августа на пленарном заседании. Его участники смогут также ознакомиться с выставкой эффективного педагогического опыта, творческих достижений педагогов, учебной и учебно-методической литературы, образцов новых технологий в сфере образования.

В совете примут участие около 1 тыс. педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов госуправления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. Цель форума — определить задачи на 2017/2018 учебный год, обсудить концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный до 2020 года и долгосрочный (до 2030-го) периоды.

Главный посыл этих концептуальных подходов — в переходе на обязательное всеобщее среднее образование. Такой шаг, как отмечали в Минобразования, выступит гарантом успешной социализации белорусской молодежи.

В Кодексе об образовании заложен законодательный коридор для этой новации. Общее среднее образование в Беларуси получают практически все выпускники школ, лицеев и колледжей, что говорит о готовности общества к такому шагу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сколько зарабатывают артисты Cirque du Soleil и как попасть в команду
Пассажиры избили и ограбили таксиста в Гомеле
Серебренников помещен под домашний арест
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
«Ъ» узнал о новых правилах въезда граждан России на Украину
Стала известна дата премьеры «Прямого эфира» с Малаховым
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь