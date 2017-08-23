В Беларуси предлагается изменить форму нескольких итоговых школьных экзаменов

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Комментируя перспективы формирования системы независимой оценки качества образования, в частности создания специального агентства, Вадим Богуш отметил, что эта тема обсуждается в числе прочих. У многих педагогов она находит положительный отклик.

«Мы не предлагаем введение дополнительного института. Надо понимать, что это совершенствование того, что есть. Ряд итоговых экзаменов приобретут иную форму», — сказал Вадим Богуш.

Какой она будет и как будет происходить эта трансформация — как раз и послужит предметом для обсуждения, пояснил первый замминистра.

Республиканский педагогический совет начал свою работу 23 августа. В первый день педсовета проводятся заседания тематических секций, круглые столы. Специалисты обсуждают широкий круг вопросов, в том числе современные подходы к повышению качества дошкольного образования, вклад, который способно внести профобразование в инновационное развитие белорусской экономики, основные направления для высшей школы.

Кроме того, в центре внимания — развитие инклюзивного образования, актуальные аспекты социальной, воспитательной, идеологической работы в современных условиях, подготовка педагогических кадров.

Республиканский педсовет продолжит свою работу 24 августа на пленарном заседании. Его участники смогут также ознакомиться с выставкой эффективного педагогического опыта, творческих достижений педагогов, учебной и учебно-методической литературы, образцов новых технологий в сфере образования.

В совете примут участие около 1 тыс. педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов госуправления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. Цель форума — определить задачи на 2017/2018 учебный год, обсудить концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный до 2020 года и долгосрочный (до 2030-го) периоды.

Главный посыл этих концептуальных подходов — в переходе на обязательное всеобщее среднее образование. Такой шаг, как отмечали в Минобразования, выступит гарантом успешной социализации белорусской молодежи.