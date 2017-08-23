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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Киев отделится от Москвы анкетами и биометрией

Как стало известно «Ъ» из информированных источников в Киеве, уже в ближайшее время правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России. Визовый режим вводиться не будет, однако появятся другие серьезные ограничения: пересечь границу можно будет только по биометрическому паспорту, а кроме того, потребуется заблаговременно заполнить специальную анкету на сайте МИДа.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О готовящихся изменениях режима пересечения границы «Ъ» сообщили сразу несколько источников в правительстве и в Верховной раде Украины. По их словам, изначально планировалось (как этого и требовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов) ввести с РФ полноценный визовый режим. Однако в итоге от этой идеи решили отказаться.

«Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим, — опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму, — объясняет “Ъ” заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. — Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну».

Именно этот довод, как дали понять собеседники «Ъ», стал решающим и заставил сторонников максимально жесткого подхода во главе с Александром Турчиновым смягчить свою позицию.

Согласно новым правилам, въезд на территорию Украины впредь будет возможен только по биометрическим паспортам. Еще одно нововведение — электронная анкета на сайте МИД Украины, которую каждый россиянин, собирающийся посетить соседнюю страну, в обязательном порядке должен будет заполнить.

«В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц — за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника», — сообщил собеседник «Ъ», близкий к МИД Украины. По его словам, анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

Как утверждают источники «Ъ», решение об изменении визового режима будет принято не парламентом, как планировалось ранее, а правительством, причем в ближайшее время. «Не исключено, что еще до 1 сентября», — говорит один из источников «Ъ» в Киеве.

Максим Юсин; Янина Соколовская, Киев.

Киев введет электронную регистрацию для россиян, въезжающих на Украину
Во время загрузки произошла ошибка.
11 июля© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Sergey Sergey
А анкету пусть заполняют на Китайском. )) Вообще там много бреда и было и остаётся. У знакомого умерла сестра в кЮеве. Так вот на похороны он так и не...
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