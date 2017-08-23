Бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков займется концессиями в ЖКХ

Согласно документу, группа будет оценивать инвестиционные предложения бизнеса по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе — сценарии концессии. Возглавил группу сам Орлов. Его замами назначены Пьянков и глава профильного областного министерства Николай Смирнов.

Напомним, Алексей Пьянков был задержан в апреле прошлого года. Министра подозревают в выкупе по завышенной стоимости здания в центре Екатеринбурга, которое после было снесено. Чиновник несколько месяцев провел в СИЗО, потом сидел под домашним арестом в элитном клубном доме «Тихвин», вышел под залог и стал общественным советником губернатора Евгения Куйвашева.