Бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков займется концессиями в ЖКХ
Находящийся под следствием по обвинению в коррупции бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков вошел в руководство рабочей группы по повышению привлекательности ЖКХ.
Находящийся под следствием по обвинению в коррупции бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков вошел в руководство рабочей группы по повышению привлекательности ЖКХ.
Новая структура создана специальным распоряжением врио губернатора Свердловской области Алексея Орлова.
Согласно документу, группа будет оценивать инвестиционные предложения бизнеса по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе — сценарии концессии. Возглавил группу сам Орлов. Его замами назначены Пьянков и глава профильного областного министерства Николай Смирнов.
В составе группы — чиновники минфина, министерства инвестиций, Региональной энергетическй комиссии и МУГИСО.
Напомним, Алексей Пьянков был задержан в апреле прошлого года. Министра подозревают в выкупе по завышенной стоимости здания в центре Екатеринбурга, которое после было снесено. Чиновник несколько месяцев провел в СИЗО, потом сидел под домашним арестом в элитном клубном доме «Тихвин», вышел под залог и стал общественным советником губернатора Евгения Куйвашева.