Назарбаев назначил заместителя генерального прокурора Казахстана
Президент Казахстана произвел кадровые назначения в Генеральной прокуратуре РК, сообщила
Президент Казахстана произвел кадровые назначения в Генеральной прокуратуре РК, сообщила
Распоряжением главы государства Лукин Андрей Иванович назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, говорится в сообщении
Напомним, что ранее Андрей Лукин занимал должность заместителя акима Астаны, на которую он был назначен в 2014 году.
Лукин Андрей Иванович родился 28 июля 1961 года в г. Целинограде.
В 1978 году окончил Целиноградский
В 1993 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (правоведение).
Трудовая деятельность:
02.1982−09.1983 — служба в органах внутренних дел Акмолинской области.
09.1983−07.1985 — служба в рядах Советской Армии.
08.1985−10.1985 — старший инженер
10.1985−05.1998 — служба в органах внутренних дел Управления внутренних дел Целиноградской области.
05.1998−07.2003 — начальник Департамента жилья города Астаны.
07.2003−09.2003 — директор Департамента административной и правовой работы Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.
09.2003−04.2005 —
04.2005 — 11.2014 — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).
Государственные награды: награжден орденом «Даңқ» ІІ степени, юбилейными медалями.