Назарбаев назначил заместителя генерального прокурора Казахстана

Источник: Nur.kz

Распоряжением главы государства Лукин Андрей Иванович назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что ранее Андрей Лукин занимал должность заместителя акима Астаны, на которую он был назначен в 2014 году.

Лукин Андрей Иванович родился 28 июля 1961 года в г. Целинограде.

В 1978 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (промышленное и гражданское строительство).

В 1993 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (правоведение).

Трудовая деятельность:

02.1982−09.1983 — служба в органах внутренних дел Акмолинской области.

09.1983−07.1985 — служба в рядах Советской Армии.

08.1985−10.1985 — старший инженер проектно-сметного бюро треста «Целинтрансстрой».

10.1985−05.1998 — служба в органах внутренних дел Управления внутренних дел Целиноградской области.

05.1998−07.2003 — начальник Департамента жилья города Астаны.

07.2003−09.2003 — директор Департамента административной и правовой работы Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

09.2003−04.2005 — вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

04.2005 — 11.2014 — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).