Заксобрание наделит министерства Челябинской области новыми полномочиями

Органы исполнительной власти Челябинской области получат новые полномочия — законопроект об этом подготовили к первому чтению в среду, 23 августа, в ходе заседания комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о министерствах, их в регионе 14, объяснил председатель комитета Анатолий Брагин. После внесений изменений в закон они могут составлять проколы нарушений при муниципальном, в том числе финансовом, контроле.

«Контрольно-надзорные полномочия у министерств есть. Но, по сути, они не были наделены полномочиями по составлению протоколов за невыполнение требований контрольно-надзорных органов. Раньше было общее указание, что только правительство области может это делать. А сейчас закон требует, чтобы мы уточнили конкретно, — кто, какие органы исполнительной власти имеют полномочия на составление протоколов административной ответственности за неисполнение требований контрольно-надзорных органов», — комментирует законодатель.