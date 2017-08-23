Заксобрание наделит министерства Челябинской области новыми полномочиями
Должностные лица смогут составлять протоколы нарушений при муниципальном, в том числе финансовом, контроле.
Должностные лица смогут составлять протоколы нарушений при муниципальном, в том числе финансовом, контроле.
Органы исполнительной власти Челябинской области получат новые полномочия — законопроект об этом подготовили к первому чтению в среду, 23 августа, в ходе заседания комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет о министерствах, их в регионе 14, объяснил председатель комитета Анатолий Брагин. После внесений изменений в закон они могут составлять проколы нарушений при муниципальном, в том числе финансовом, контроле.
«Контрольно-надзорные полномочия у министерств есть. Но, по сути, они не были наделены полномочиями по составлению протоколов за невыполнение требований
Напомним, на этом же комитете одобрили для принятия в первом чтении законопроект о передаче полномочий по составлению протоколов за нарушение закона «О тишине» сотрудникам МВД. Пока эти обязанности лежат на органах местного самоуправления.