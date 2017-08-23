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15:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Андрей Ярославцев сохранил пост зама

Заместитель главы администрации Перми Андрей Ярославцев вернулся в мэрию Перми после того как ушел на больничный еще в июле.

Ранее он курировал в администрации города блок «Развитие территории и земельные отношения», в который входили департаменты земельных отношений, градостроительства и инфраструктуры. Сейчас блок находится в управлении у первого замглавы администрации Виктора Агеева.

Как сообщили «Ъ» в мэрии, господин Ярославцев вышел на работу в должности замглавы администрации-начальника департамента градостроительства.

Ранее «Ъ» сообщал, сообщал, что деятельностью блока «Развитие территории и земельные отношения» оказались недовольны краевые власти. Поводом для этого стала ситуация с застройкой микрорайона Ива. Девелопер проекта — ООО СИК «Девелопмент-Юг» — до 30 апреля должен был построить объекты социальной инфраструктуры (два детсада, школу и поликлинику), однако вместо этого через арбитражный суд добился отсрочки ввода этих объектов до 2022 года. В краевом минстрое считают, что городские власти закрыли глаза на нарушение сроков строительства социальных объектов. В итоге господин Решетников убедил мэра Дмитрия Самойлова сменить куратора блока, поставив на эту тему человека губернатора. Однако увольнять господина Ярославцева в мэрии не стали.

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