Вопросами семейной политики в Башкортостане займется Министерство семьи, труда и социальной защиты населения

— Тема демографии — это очень ответственная зона работы. В ближайшее время комплексным решением проблемы займётся вновь создаваемое Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, — сказал руководитель региона. — В каждом муниципалитете появятся соответствующие структуры, которые будут заниматься вопросами семейной политики, демографии.
Рустэм Хамитов отметил, что в министерстве будет создано специальное управление, которое будет курировать семейную политику и все вопросы, связанные с деятельностью семьи.
По его мнению, необходимо анализировать происходящие в обществе демографические процессы и работать на упреждение негативных последствий.
— Демография очень важна для нас во всех смыслах, — подчеркнул Глава республики. — Вопросы демографии будем держать на постоянном контроле, никакого снижения требовательности в этой части не будет.