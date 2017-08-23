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15:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Вопросами семейной политики в Башкортостане займется Министерство семьи, труда и социальной защиты населения

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. Вопросы семейной политики в Башкортостане будет курировать вновь создаваемое Министерство семьи, труда и социальной защиты населения. Об этом заявил Глава республики Рустэм Хамитов в ходе расширенного заседания Правительства региона.

Источник: Башинформ

— Тема демографии — это очень ответственная зона работы. В ближайшее время комплексным решением проблемы займётся вновь создаваемое Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, — сказал руководитель региона. — В каждом муниципалитете появятся соответствующие структуры, которые будут заниматься вопросами семейной политики, демографии.

Рустэм Хамитов отметил, что в министерстве будет создано специальное управление, которое будет курировать семейную политику и все вопросы, связанные с деятельностью семьи.

По его мнению, необходимо анализировать происходящие в обществе демографические процессы и работать на упреждение негативных последствий.

— Демография очень важна для нас во всех смыслах, — подчеркнул Глава республики. — Вопросы демографии будем держать на постоянном контроле, никакого снижения требовательности в этой части не будет.

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