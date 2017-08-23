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16:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

От 7 миллионов до 3 тысяч: кандидаты в губернаторы Прикамья обнародовали доходы

ПЕРМЬ, 23 августа, ФедералПресс. Пермская краевая избирательная комиссия раскрыла сведения о доходах кандидатов в губернаторы Пермского края. Данные размещены на сайте ведомства.

Так, кандидат от «Справедливой России» Владимир Аликин заработал за 2016 год 1 млн. 774 тыс рублей. В собственности у него записаны автомобиль BMW, выпущенный 17 лет назад. Также есть у Аликина и акции ООО «Инновационно-внедренческий центр «Экология» — 40%.

Соискатель должности от ЛДПР, депутат ЗС края Олег Постников заработал в прошлом году 7,6 млн рублей, львиная доля которых пришлась на предпринимательскую деятельность — 6,9 млн. Из недвижимой собственности у Постникова ¼ доли в квартире площадью 29,5 кв. м. Автомобили депутата — «Фольксваген Поло» и «Тигуан».

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников отчитался о 5,6 млн рублей дохода за 2016 год. В его собственности числится 1/3 доли московской квартиры площадью в 258,4 кв. м. В декларации указан и автомобиль — KIA Cerato.

Доход кандидата от «Патриотов России» Андрея Степанова за 2016 год очень скромен. Это 72 тыс. рублей. В компании «Эльфа» он владеет долями 39% долей. Иной собственности у Степанова не указано.

Коммунистка Ирина Филатова показала самый скромный доход. У нее числится всего 3 263 рубля. Правда, в собственности у нее две квартиры в Москве и четыре иномарки, в том числе Hummer. В некоем ООО «Интерсоюз» она владеет 50% долей.

Напомним, выборы губернатора Пермского края пройдут 10 сентября. Это будут первые выборы главы региона за 17 лет.

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