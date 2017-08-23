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18:27 (мск), источник: Вести Иркутск

Мэр Иркутска проверил качество ремонта городских дорог

Мэрия Иркутска вместе с общественниками принимает качество новых дорог, которые сдают подрядные организации. И если работа выполнена плохо — они заново переделывают полотно.

Источник: Вести Иркутск

Так на улице Ширямова подрядчики уже заново заменили около 20 тысяч квадратных метров асфальта. Положат заново асфальт и на объездной Ново-Ленино. Там подрядчик умудрился повторить все неровности дороги. По совсем новой трассе проехать без «прыжков» невозможно. Теперь горе-дорожники до 1 сентября должны будут все исправить за свой счет.

— Давайте постараемся. У нас уже есть определенный опыт. Есть определенные сложности. Но давайте постараемся, чтобы можно было у вас принять работы. И вам не стыдно было. Договорились? — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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