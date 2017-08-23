Мэр Иркутска проверил качество ремонта городских дорог
Мэрия Иркутска вместе с общественниками принимает качество новых дорог, которые сдают подрядные организации. И если работа выполнена плохо — они заново переделывают полотно.
Мэрия Иркутска вместе с общественниками принимает качество новых дорог, которые сдают подрядные организации. И если работа выполнена плохо — они заново переделывают полотно.
Так на улице Ширямова подрядчики уже заново заменили около 20 тысяч квадратных метров асфальта. Положат заново асфальт и на объездной
— Давайте постараемся. У нас уже есть определенный опыт. Есть определенные сложности. Но давайте постараемся, чтобы можно было у вас принять работы. И вам не стыдно было. Договорились? — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.