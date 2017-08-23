Мэр Иркутска проверил качество ремонта городских дорог

Так на улице Ширямова подрядчики уже заново заменили около 20 тысяч квадратных метров асфальта. Положат заново асфальт и на объездной Ново-Ленино. Там подрядчик умудрился повторить все неровности дороги. По совсем новой трассе проехать без «прыжков» невозможно. Теперь горе-дорожники до 1 сентября должны будут все исправить за свой счет.