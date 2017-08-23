Лукашенко выступит на педсовете
На пленарном заседании c участием главы государства дадут оценку итогам развития всех звеньев системы образования.
На пленарном заседании c участием главы государства дадут оценку итогам развития всех звеньев системы образования.
МИНСК, 23 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг примет участие в республиканском педагогическом совете, сообщили Sputnik в
Педагогический совет начался в Минске в среду: для участия в нем в столицу прибыли около тысячи учителей, экспертов и чиновников.
В четверг на пленарном заседании педсовета выступит и президент страны. Как отметили в
«На пленарном заседании Республиканского педсовета планируется подробно обсудить происходящие трансформации и тенденции образовательных процессов, пути их адаптации к требованиям времени и с учетом передового национального и зарубежного опыта. Будет дана оценка итогам развития в Беларуси всех звеньев системы образования, намечены перспективы их совершенствования», — перечислили в
Планируется, что в центре обсуждения также будет роль педагога, принципы и подходы к воспитанию подрастающего поколения.
Увидеть телеверсию пленарного заседания педсовета белорусы смогут в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».
По итогам педсовета будет выработана концепция развития системы образования в стране вплоть до 2030 года. Также специалисты обсудят громкие предложения последних месяцев: возврат к пятибалльной системе оценок, сокращение набора в вузы и реформы выпускных экзаменов.