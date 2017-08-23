Лукашенко выступит на педсовете

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг примет участие в республиканском педагогическом совете, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Педагогический совет начался в Минске в среду: для участия в нем в столицу прибыли около тысячи учителей, экспертов и чиновников.

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В четверг на пленарном заседании педсовета выступит и президент страны. Как отметили в пресс-службе, мероприятие пройдет «в максимально открытом и дискуссионном ключе».

«На пленарном заседании Республиканского педсовета планируется подробно обсудить происходящие трансформации и тенденции образовательных процессов, пути их адаптации к требованиям времени и с учетом передового национального и зарубежного опыта. Будет дана оценка итогам развития в Беларуси всех звеньев системы образования, намечены перспективы их совершенствования», — перечислили в пресс-службе.

Планируется, что в центре обсуждения также будет роль педагога, принципы и подходы к воспитанию подрастающего поколения.

Увидеть телеверсию пленарного заседания педсовета белорусы смогут в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».