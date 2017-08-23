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17:39 (мск), источник: "Российская газета"

Путин встретился в Сочи с госсекретарем Ватикана

Президент РФ принимал в Сочи госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина. Россия ценит доверительный диалог со Святым престолом, заявил он.

На повестке — межгосударственные отношения, в том числе в политической и культурно-гуманитарной сферах, положение христиан на Ближнем Востоке, ситуация в Сирии и на Украине. Ранее Паролин уже пообщался с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кардинала Паролина называют «правой рукой» папы Римского, он — ключевая фигура в Римской курии и выполняет функции премьер-министра Святого престола, отвечает и за внешнюю, и за внутреннюю политику. Его дипломатический опыт крайне богат.

«Помню, как вы тепло меня принимали в Ватикане во время беседы с Папой Римским, — приветствовал гостя Владимир Путин. — Мы ценим доверительный и конструктивный диалог, который сложился между Святым престолом и Россией». «Последовательно реализуются и договоренности, достигнутые в ходе моих контактов с папой Римским Франциском», — заметил он.

«Знаю, что у вас состоялась беседа с Патриархом Кириллом. Мы приветствуем диалог, который начат напрямую между Святым престолом и РПЦ», — подчеркнул президент. Общечеловеческие и гуманитарные ценности, которые защищают Святой престол и РПЦ, лежат в основе отношений между двумя церквами и отношений России и Ватикана, считает он.

«Очень рад встречаться с вами в окончание этого двухдневного визита», — заявил кардинал Паролин, передав приветствие от папы Римского. «Этот визит происходит в важный момент, и в том, что касается наших двусторонних отношений на уровне государств, и в том, что касается отношений между Святым престолом и РПЦ», — сказал он.

Ватикан удовлетворен отношениями с Россией, сказал кардинал, подчеркнув, что накануне было подписано соглашение о безвизовом режиме между дипломатами. Он также отметил встречу Патриарха и папы Римского в прошлом году в Гаване и временную передачу мощей святого Николая в Россию.

«За это особая благодарность», — сказал Путин. Также он поблагодарил за выставку «Шедевры Ватикана». «Сейчас готовим ответную акцию, — сообщил он. — “Духовное наследие русского искусства — от иконописи до авангарда”. С вашей помощью готовы развернуть ее в 2018 году».

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