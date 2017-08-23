На вице-председателя DA подали в суд за долг в размере трёх миллионов леев

Источник: Publika.md

Об этом заявил предприниматель Николай Паскал. Он утверждает, что аудиторская проверка ассоциации, в которой они с Мандатий состоят, выявила долг Алены Мандатий в размере трех миллионов леев.

«Она говорит прессе о достоинстве и правде, а сама элементарно не уважает партнеров. Хочу, чтобы она погасила долги, накопленные за последнее время, потому что меня прижали к стенке, а не ее. Пусть вернет деньги, остальное меня не интересует», — сказал предприниматель Николай Паскал.

Паскал и Мандатий вместе с фермерами создали ассоциацию, чтобы покупать дешевле сельхозоборудование и продукцию. Спустя некоторое время у ассоциация образовались долги. Во время аудита выяснилось, что большую часть долгов накопила Алена Мандатий.

Предприниматель Николай Паскал говорит, что Мандатий согласилась продать часть активов, чтобы погасить задолженность, нашла покупателя, совершила сделку. Однако до сих пор Паскал денег не увидел. В свою очередь, зампредседателя Платформы Достоинство и Правда Алена Мандатий все обвинения отвергает.

Напомним, что несколько месяцев назад блогер Евгений Лукьянюк написал, что Алена Мандатий незаконным способом получила значительные государственные субсидии.