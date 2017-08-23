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21:24 (мск), источник: СуперОмск

Назаров назвал Фадину самым эффективным министром Омской области

Глава региона Виктор Назаров выделил Оксану Фадину среди всех членов правительства Омской области.

Губернатор Омской области Виктор Назаров назвал самого эффективного министра регионального правительства. По его мнению, таковым является министр экономики Оксана Фадина. Ей достался, по мнению главы региона, самый сложный участок работы в правительстве Омской области.

«Самое трудное направление у нас сегодня на женских плечах. Если оценивать труд Оксаны Николаевны Фадиной и сравнивать ее работу с работой предыдущих министров экономического развития, исключая Александра Фридриховича Триппеля, то я могу сделать однозначный вывод — она точно на своем месте. У нее много идей и большое желание изменить в лучшую сторону инвестиционный климат в Омской области», — заявил в интервью «КВ» Виктор Назаров.

Оксана Фадина возглавляет министерство экономики Омской области с 2015 года.

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