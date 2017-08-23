Молдаване будут иметь право на получение пенсии в Германии

Источник: Noi.md

В этом документе предусматривается обеспечение ряда социальных гарантий для трудящихся-мигрантов из Республики Молдова, которые проживают и / или работают работу на территории одного или обоих договаривающихся государств.

Таким образом, граждане нашей страны, которые временно работали в Германии, при выходе на пенсию будут иметь право на получение пенсии от этого государства. В то же время, на этот период деятельности молдаване будут застрахованы, в зависимости от случая, пенсиями по инвалидности, вызванной обычными заболеваниями, пенсиями и пособиями по нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, а также пенсиями по случаю потери кормильца.