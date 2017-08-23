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18:52 (мск), источник: Noi.md

Молдаване будут иметь право на получение пенсии в Германии

Правительство одобрило проект закона о ратификации Соглашения между Республикой Молдова и Федеративной Республикой Германия о социальной защите, подписанного 12 января 2017 года.

Источник: Noi.md

В этом документе предусматривается обеспечение ряда социальных гарантий для трудящихся-мигрантов из Республики Молдова, которые проживают и / или работают работу на территории одного или обоих договаривающихся государств.

Таким образом, граждане нашей страны, которые временно работали в Германии, при выходе на пенсию будут иметь право на получение пенсии от этого государства. В то же время, на этот период деятельности молдаване будут застрахованы, в зависимости от случая, пенсиями по инвалидности, вызванной обычными заболеваниями, пенсиями и пособиями по нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, а также пенсиями по случаю потери кормильца.

Каждое из договаривающихся государств выплачивает пенсию, рассчитанную пропорционально страховому периоду, когда работник находился на его территории, с учетом национального законодательства. Утвержденный проект будет мотивировать людей работать на законных основаниях, чтобы воспользоваться преимуществами в случае социальных рисков. В то же время положения Соглашения создадут благоприятные условия для возвращения граждан из-за границы в Республику Молдова, получая пенсию от обоих государств.

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