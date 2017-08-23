Додон предложил вечером на площади спеть «Смуглянку»
Кишинев, 23 августа (ИНФОТАГ). Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что жители республики почтят память павших во время
Кишинев, 23 августа (ИНФОТАГ). Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что жители республики почтят память павших во время
Как передает «ИНФОТАГ», в среду на конференции Национального комитета «Победа», посвященной 73-ей годовщине освобождения Молдовы от фашизма, он сообщил, что «впервые за 10 лет все мероприятия в этот день пройдут под эгидой президента».
«Думаю — мы споем, нас услышат везде: в правительстве, парламенте, несмотря на то, что они не хотят этого слышать, им придется. В последнее время многие пытаются помешать здравому смыслу, но они не пройдут, нам снова надо освобождать страну от предателей и вместе мы победим. Мы должны чтить память солдат ради наших детей, внуков, ради ветеранов, подаривших нам жизнь. Обещаю сделать все возможное для этого», — сказал Додон.
По его словам, «на официальном мероприятии в Кишиневе ветераны
«Для того, чтобы у страны было будущее — важно не забывать прошлое, потому что оппоненты Молдовы бьют по истории, по нашей памяти и если мы забудем подвиги наших отцов, то станем слабее и нас будет легче растворить в разных проектах оппонентов, в том числе унионистских. Некоторые считают, что этот день раскалывает общество, но 24 августа — день объединения тех, у кого есть совесть и память», — считает президент.
Председатель Союза офицеров Молдовы, бывший министр обороны Виктор Гайчук считает, что «забывая преступления 40-ых годов, мы позволяем совершать новые».
«Сегодня и завтра мы отмечаем освобождение Молдовы от
Справка «ИНФОТАГ»: Национальный координационный комитет «Победа» создан 12 марта 2017 г. для защиты воинского наследия страны. Более 25 организаций комитета восстанавливают памятники погибшим солдатам, чтобы сохранить память и воспитывать патриотический дух у молодежи.