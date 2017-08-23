Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одна страна попросила помощи у России
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
В Волге нашли тело разработчика IT-системы для Минобороны
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Пушков сказал, к чему приведут визовые ограничения США – СМИ
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
10Муссонные наводнения в Южной Азии
18:49 (мск), источник: Noi.md

Додон предложил вечером на площади спеть «Смуглянку»

Кишинев, 23 августа (ИНФОТАГ). Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что жители республики почтят память павших во время Ясско-Кишиневской операции 1944 г. и хором споют вместе с ним «Смуглянку» 24 августа на центральной площади Кишинева.

Источник: Noi.md

Как передает «ИНФОТАГ», в среду на конференции Национального комитета «Победа», посвященной 73-ей годовщине освобождения Молдовы от фашизма, он сообщил, что «впервые за 10 лет все мероприятия в этот день пройдут под эгидой президента».

«Думаю — мы споем, нас услышат везде: в правительстве, парламенте, несмотря на то, что они не хотят этого слышать, им придется. В последнее время многие пытаются помешать здравому смыслу, но они не пройдут, нам снова надо освобождать страну от предателей и вместе мы победим. Мы должны чтить память солдат ради наших детей, внуков, ради ветеранов, подаривших нам жизнь. Обещаю сделать все возможное для этого», — сказал Додон.

Читайте также
Игорь Додон выступил за продолжение миротворческой операции на Днестре

По его словам, «на официальном мероприятии в Кишиневе ветераны Ясско-Кишиневской операции будут награждены «Орденом Республики».

«Для того, чтобы у страны было будущее — важно не забывать прошлое, потому что оппоненты Молдовы бьют по истории, по нашей памяти и если мы забудем подвиги наших отцов, то станем слабее и нас будет легче растворить в разных проектах оппонентов, в том числе унионистских. Некоторые считают, что этот день раскалывает общество, но 24 августа — день объединения тех, у кого есть совесть и память», — считает президент.

Председатель Союза офицеров Молдовы, бывший министр обороны Виктор Гайчук считает, что «забывая преступления 40-ых годов, мы позволяем совершать новые».

«Сегодня и завтра мы отмечаем освобождение Молдовы от немецко-румынских фашистов, которые разграбили основные национальные богатства Молдовы. Пройдут тысячи лет, но вина Германии в уничтожении сотен тысяч мирных жителей и миллионов солдат не забудется», — уверен он.

Справка «ИНФОТАГ»: Национальный координационный комитет «Победа» создан 12 марта 2017 г. для защиты воинского наследия страны. Более 25 организаций комитета восстанавливают памятники погибшим солдатам, чтобы сохранить память и воспитывать патриотический дух у молодежи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Меры по реинтеграции вернувшихся домой молдаван
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
Суд взыскал с «Системы» 136 млрд рублей по иску «Роснефти»
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Михалков обвинил Наталью Тимакову в «латентной русофобии»
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь