Додон предложил вечером на площади спеть «Смуглянку»

Источник: Noi.md

Как передает «ИНФОТАГ», в среду на конференции Национального комитета «Победа», посвященной 73-ей годовщине освобождения Молдовы от фашизма, он сообщил, что «впервые за 10 лет все мероприятия в этот день пройдут под эгидой президента».

«Думаю — мы споем, нас услышат везде: в правительстве, парламенте, несмотря на то, что они не хотят этого слышать, им придется. В последнее время многие пытаются помешать здравому смыслу, но они не пройдут, нам снова надо освобождать страну от предателей и вместе мы победим. Мы должны чтить память солдат ради наших детей, внуков, ради ветеранов, подаривших нам жизнь. Обещаю сделать все возможное для этого», — сказал Додон.

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По его словам, «на официальном мероприятии в Кишиневе ветераны Ясско-Кишиневской операции будут награждены «Орденом Республики».

«Для того, чтобы у страны было будущее — важно не забывать прошлое, потому что оппоненты Молдовы бьют по истории, по нашей памяти и если мы забудем подвиги наших отцов, то станем слабее и нас будет легче растворить в разных проектах оппонентов, в том числе унионистских. Некоторые считают, что этот день раскалывает общество, но 24 августа — день объединения тех, у кого есть совесть и память», — считает президент.

Председатель Союза офицеров Молдовы, бывший министр обороны Виктор Гайчук считает, что «забывая преступления 40-ых годов, мы позволяем совершать новые».

«Сегодня и завтра мы отмечаем освобождение Молдовы от немецко-румынских фашистов, которые разграбили основные национальные богатства Молдовы. Пройдут тысячи лет, но вина Германии в уничтожении сотен тысяч мирных жителей и миллионов солдат не забудется», — уверен он.