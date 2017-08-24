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08:53 (мск), источник: Новости Воронежа

Власти Воронежа договорились о дальнейшем развитии проектов с Японией

В среду, 23 августа, мэр Воронежа Александр Гусев провел встречу с делегацией из Японии.

Источник: AP 2017

К нам в город приехал заместитель министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, глава подразделения по развитию Хоккайдо Коиши Йошида. Также прибыли помощник замминистра Юджи Судо, главный советник отдела международной политики Масару Сакамото, представитель посольства Японии Митиюки Ватанабе. Гости примут участие в VIII заседании Российско-Японской рабочей группы по вопросам городской среды, которое пройдет в Воронеже.

На встрече от воронежской стороны присутствовали вице-мэр Вадим Кстенин и руководители структурных подразделений городской администрации.

В приветственном слове мэр Александр Гусев поблагодарил японских коллег за участие в реализации совместных проектов.
«Для нас это большая честь и большая ответственность», — сказал Александр Викторович.

После этого японской делегации представили ознакомительную информацию о Воронеже. Затем стали обсуждать три российско-японских проекта, которые реализовывают в нашем городе. Это построенный «Умный здоровый дом» японской компании «Nice», внедрение передовых технологий по восстановлению сетей канализации, а также реализация проекта умных светофоров.
«Конечно, мы нуждаемся в использовании современных технологий развития городской среды и очень надеемся на эффективное взаимодействие с вами», — отметил мэр Александр Гусев.

Замминистра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Коиши Йошида в ответ пояснил, что реализация небольших локальных проектов в Воронеже создает основу для дальнейшего более масштабного сотрудничества.

«Я уверен, что доверительные отношения являются базой для успешного развития проектов между Россией и Японией», — сказал господин Йошида.

Вице-мэр Вадим Кстенин отметил высокий профессионализм японских специалистов, работавших над воронежскими проектами.

В Воронеже уже много лет подряд обсуждается тема строительства метро или легкого трамвая. Поэтому власти города договорились в перспективе о сотрудничестве и возможном внедрении опыта специалистов «страны восходящего солнца» в вопросах строительства рельсового транспорта в Воронеже и проектного управления.

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