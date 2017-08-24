Власти Воронежа договорились о дальнейшем развитии проектов с Японией
В среду, 23 августа, мэр Воронежа Александр Гусев провел встречу с делегацией из Японии.
В среду, 23 августа, мэр Воронежа Александр Гусев провел встречу с делегацией из Японии.
К нам в город приехал заместитель министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, глава подразделения по развитию Хоккайдо Коиши Йошида. Также прибыли помощник замминистра Юджи Судо, главный советник отдела международной политики Масару Сакамото, представитель посольства Японии Митиюки Ватанабе. Гости примут участие в VIII заседании
На встрече от воронежской стороны присутствовали
В приветственном слове мэр Александр Гусев поблагодарил японских коллег за участие в реализации совместных проектов.
«Для нас это большая честь и большая ответственность», — сказал Александр Викторович.
После этого японской делегации представили ознакомительную информацию о Воронеже. Затем стали обсуждать три
«Конечно, мы нуждаемся в использовании современных технологий развития городской среды и очень надеемся на эффективное взаимодействие с вами», — отметил мэр Александр Гусев.
Замминистра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Коиши Йошида в ответ пояснил, что реализация небольших локальных проектов в Воронеже создает основу для дальнейшего более масштабного сотрудничества.
«Я уверен, что доверительные отношения являются базой для успешного развития проектов между Россией и Японией», — сказал господин Йошида.
В Воронеже уже много лет подряд обсуждается тема строительства метро или легкого трамвая. Поэтому власти города договорились в перспективе о сотрудничестве и возможном внедрении опыта специалистов «страны восходящего солнца» в вопросах строительства рельсового транспорта в Воронеже и проектного управления.