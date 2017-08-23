На посту: Кишинев и Тирасполь снова сели за стол переговоров

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 23 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь выразил протест Кишиневу по по поводу размещения в одностороннем порядке таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины на территории Приднестровья, сообщил журналистам глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев по итогам переговоров с вице-премьером по реинтеграции Молдовы Георгием Баланом, которые состоялись в офисе Миссии ОБСЕ в Бендерах.

«Этой односторонней мерой молдавская сторона нарушает и договоренности, и механизмы переговорного процесса, абсолютно игнорируя при этом позицию Приднестровья», — считает представитель Тирасполя.

Игнатьев, высказывая позицию администрации региона, отметил, что «установка поста — это деструктивная мера, которая способна привести к негативным последствиям и финансового, и социального, и гуманитарного, и политического характера».

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В свою очередь представитель Кишинева подчеркнул, что совместные таможенные посты Молдовы и Украины не представляют угрозу для Приднестровья.

«Первый пост, который установлен на центральном участке границы, работает в штатном режиме, предоставляет все необходимые услуги и экономическим агентам, и населению Приднестровья, и никаких препятствий и барьеров не существует. С каждым днем работы поста подтверждается тот факт, что он не представляет угрозы и нацелен на то, чтобы упростить процедуру перехода границы», — отметил Георгий Балан.

Он высказал мнение, что появление поста решило проблемы, которые возникали у жителей других государств, въезжавших в Молдову через пункт пропуска «Кучурган».

«Они уже на пункте пропуска могут пройти все необходимые процедуры миграционного порядка и им нет нужды обращаться в органы миграционного контроля в других населенных пунктах Молдовы. Они могут решить все вопросы на границе», — подчеркнул Балан.

В то же время Игнатьев заверил, что Приднестровье намерено обсуждать вопрос снятия поста на границе с Украиной «до тех пор, пока эти ограничительные действия не будут нивелированы». Приднестровская сторона также настаивает на обсуждении вопросов, которые вошли в «Берлинский договор», подписанный между сторонами в 2016 году.

«Этот документ не нашел своего практического воплощения во многом по причине того, что наши партнеры в лице ОБСЕ не предоставляют нам возможности проведения заседания в формате “5+2”. Из-за этого мы теряем темп работы, и, по сути, пробуксовка в деятельности экспертных (рабочих) групп также обусловлена тем, что нет активного участия наших международных партнеров», — заметил Игнатьев.

По словам Балана, во время состоявшейся встречи обе стороны урегулирования договорились провести в ближайшее время несколько встреч экспертных (рабочих) групп по вопросу, как телекоммуникаций, так и социальных аспектов.

«Считаем, что в случае выработки конкретных решений — это было бы позитивным подспорьем для того, чтобы обсудить эти вопросы и их решение на уровне формата “5+2” в дальнейшем», — заключил он.