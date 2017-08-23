Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Эксперт: задержание Серебренникова чревато для Путина ударом
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пушков сказал, к чему приведут визовые ограничения США – СМИ
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Солнечное затмение над США
20:32 (мск), источник: Sputnik.md

На посту: Кишинев и Тирасполь снова сели за стол переговоров

В Бендерах состоялась первая после почти полугодового перерыва встреча политпредставителей Молдовы и Приднестровья.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 23 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь выразил протест Кишиневу по по поводу размещения в одностороннем порядке таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины на территории Приднестровья, сообщил журналистам глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев по итогам переговоров с вице-премьером по реинтеграции Молдовы Георгием Баланом, которые состоялись в офисе Миссии ОБСЕ в Бендерах.

«Этой односторонней мерой молдавская сторона нарушает и договоренности, и механизмы переговорного процесса, абсолютно игнорируя при этом позицию Приднестровья», — считает представитель Тирасполя.

Игнатьев, высказывая позицию администрации региона, отметил, что «установка поста — это деструктивная мера, которая способна привести к негативным последствиям и финансового, и социального, и гуманитарного, и политического характера».

Читайте также
Игорь Додон выступил за продолжение миротворческой операции на Днестре

В свою очередь представитель Кишинева подчеркнул, что совместные таможенные посты Молдовы и Украины не представляют угрозу для Приднестровья.

«Первый пост, который установлен на центральном участке границы, работает в штатном режиме, предоставляет все необходимые услуги и экономическим агентам, и населению Приднестровья, и никаких препятствий и барьеров не существует. С каждым днем работы поста подтверждается тот факт, что он не представляет угрозы и нацелен на то, чтобы упростить процедуру перехода границы», — отметил Георгий Балан.

Он высказал мнение, что появление поста решило проблемы, которые возникали у жителей других государств, въезжавших в Молдову через пункт пропуска «Кучурган».

«Они уже на пункте пропуска могут пройти все необходимые процедуры миграционного порядка и им нет нужды обращаться в органы миграционного контроля в других населенных пунктах Молдовы. Они могут решить все вопросы на границе», — подчеркнул Балан.

В то же время Игнатьев заверил, что Приднестровье намерено обсуждать вопрос снятия поста на границе с Украиной «до тех пор, пока эти ограничительные действия не будут нивелированы». Приднестровская сторона также настаивает на обсуждении вопросов, которые вошли в «Берлинский договор», подписанный между сторонами в 2016 году.

«Этот документ не нашел своего практического воплощения во многом по причине того, что наши партнеры в лице ОБСЕ не предоставляют нам возможности проведения заседания в формате “5+2”. Из-за этого мы теряем темп работы, и, по сути, пробуксовка в деятельности экспертных (рабочих) групп также обусловлена тем, что нет активного участия наших международных партнеров», — заметил Игнатьев.

По словам Балана, во время состоявшейся встречи обе стороны урегулирования договорились провести в ближайшее время несколько встреч экспертных (рабочих) групп по вопросу, как телекоммуникаций, так и социальных аспектов.

«Считаем, что в случае выработки конкретных решений — это было бы позитивным подспорьем для того, чтобы обсудить эти вопросы и их решение на уровне формата “5+2” в дальнейшем», — заключил он.

В ходе встречи стороны обсудили также тему участия приднестровского автотранспорта в международном движении, проблему предоставления телекоммуникационных услуг для приднестровцев, а также вопросы, касающиеся возобновления доставки импорта ГСМ по северной железнодорожной ветке и апостилирования приднестровских дипломов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Новые ограничения движения транспорта в Кишиневе
На что граждане Молдовы чаще всего берут кредиты
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
Суд взыскал с «Системы» 136 млрд рублей по иску «Роснефти»
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Михалков обвинил Наталью Тимакову в «латентной русофобии»
Алексашенко опроверг свое задержание в Домодедове
В судмедэкспертизе по делу о ДТП в Балашихе нашли 45 ошибок
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь