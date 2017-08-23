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21:12 (мск), источник: Om1.ru

Шишов окончательно проиграл суд о возврате Омску 635 млн рублей

Апелляцию основателя «Мостовика» отклонили за 5 минут.

Сегодня, 23 августа, судебная коллегия Омского облсуда рассмотрела апелляцию экс-гендиректора «Мостовика» Олега Шишова о выплате 635 млн рублей в пользу регионального бюджета. Судьи полностью поддержали решение предыдущей инстанции.

Напомним, уже после выхода Шишова из колонии, в начале июня, прокуратура подала иск с требованием вернуть эту сумму, которая сложилась из 478 млн рублей неуплаченных налогов и 157 млн ущерба, причиненного хищением аванса на строительство Западного обхода. Кировский районный суд удовлетворил требования прокуратуры.

Адвокат Шишова Андрей Мотовилов попытался обжаловать решение. Однако, по данным «Коммерческих вестей», ни он, ни его клиент на заседание в облсуд не пришли, поскольку оба находятся не в городе. Вместо этого Мотовилов прислал ходатайство о переносе рассмотрения апелляции, которое было отклонено.

Заседание получилось стремительным. Субедная коллегия решила исход дела за 5 минут, объявив, что алелляционная жалоба отклонена, решение Кировского райсуда останется в силе. Таким образом, Шишов обязан вернуть искомую сумму в бюджет, в противном случае ему снова может грозить уголовная ответственность.

Напомним, Кировский райсуд признал, что Шишов в 2009—2012 годах вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о субподрядчиках, работавших во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, уклонившись от НДС на сумму 478 млн рублей. Фактически эти работы указанные в документах компании не выполняли.

Кроме того, Шишов не исполнил обязательства по строительству Окружной дороги, на которую получил аванс в 526 млн рублей. Из этих денег на работы потратили только 79 млн рублей, а остальные ушли на другие цели. Как позже объяснял предприниматель, эту сумму он потратил на строительство олимпийских объектов в Сочи.

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