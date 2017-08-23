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22:27 (мск), источник: ТАСС

Трамп: США усилят системы ПРО и создадут превентивные средства

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал увеличить военные ассигнования и укрепить противоракетную оборону (ПРО) страны.

Источник: AP 2017

Соответствующее заявление он сделал на съезде организации ветеранов «Американский легион» в штате Невада.

«Когда я выступал перед вами в прошлом году, я обещал, что мы укрепим наши вооруженные силы, и это именно то, что мы сделали. Я рад сообщить вам, что мы, работая с Конгрессом, добились значительного увеличения оборонных расходов в нынешнем году», — сказал глава государства.

Кроме того, он подтвердил намерение властей страны постоянно совершенствовать систему ПРО с тем, чтобы она оставалась передовой. «Мы разработаем новые средства для наблюдения и нанесения ударов на дальних дистанциях с тем, чтобы не дать нашим врагам первыми нанести удар», — добавил Трамп.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Геннадий Воронов
Старые испытанные сценарии. Гонка вооружений. Изматать .Обескровить.
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