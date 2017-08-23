Трамп: США усилят системы ПРО и создадут превентивные средства

«Когда я выступал перед вами в прошлом году, я обещал, что мы укрепим наши вооруженные силы, и это именно то, что мы сделали. Я рад сообщить вам, что мы, работая с Конгрессом, добились значительного увеличения оборонных расходов в нынешнем году», — сказал глава государства.