Трамп: США усилят системы ПРО и создадут превентивные средства
ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал увеличить военные ассигнования и укрепить противоракетную оборону (ПРО) страны.
ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал увеличить военные ассигнования и укрепить противоракетную оборону (ПРО) страны.
Соответствующее заявление он сделал на съезде организации ветеранов «Американский легион» в штате Невада.
«Когда я выступал перед вами в прошлом году, я обещал, что мы укрепим наши вооруженные силы, и это именно то, что мы сделали. Я рад сообщить вам, что мы, работая с Конгрессом, добились значительного увеличения оборонных расходов в нынешнем году», — сказал глава государства.
Кроме того, он подтвердил намерение властей страны постоянно совершенствовать систему ПРО с тем, чтобы она оставалась передовой. «Мы разработаем новые средства для наблюдения и нанесения ударов на дальних дистанциях с тем, чтобы не дать нашим врагам первыми нанести удар», — добавил Трамп.